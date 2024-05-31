В Казахстане создадут новую игорную зону

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов утвердил проект генерального плана города Алатау Алматинской области.

План предусматривает открытие в населенном пункте крупных объектов азартного сектора. Игорные заведения в соответствии с планом будут сконцентрированы в районе под названием Green District.

Здесь будут расположены казино-центр, экологические зоны и локации для активного отдыха. Это 3-я игорная зона в Казахстане, сейчас казино работают в Конаеве Алматинской области и Бурабае Акмолинской области.

Город Алатау находится в 47 км от Алматы.