После увольнения Гончаренко шансы «Урала» остаться в РПЛ упали до 13%

30 мая «Урал» объявил об отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера.

Это произошло на следующий день после поражения от «Акрона» в 1-м стыковом матче за право играть в РПЛ-2024/25. К ответной встрече команду подготовит Евгений Аверьянов.

На победу «Урала» по сумме двух матчей предлагается коэффициент 7.50, что равняется 13% вероятности. Ранее коэффициент составлял 7.00 (14%).

Ответный матч между «Акроном» и «Уралом» пройдет 1 июня в Жигулевске.