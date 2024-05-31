После увольнения Гончаренко шансы «Урала» остаться в РПЛ упали до 13%

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30 мая «Урал» объявил об отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера.

Это произошло на следующий день после поражения от «Акрона» в 1-м стыковом матче за право играть в РПЛ-2024/25. К ответной встрече команду подготовит Евгений Аверьянов.

На победу «Урала» по сумме двух матчей предлагается коэффициент 7.50, что равняется 13% вероятности. Ранее коэффициент составлял 7.00 (14%).

Ответный матч между «Акроном» и «Уралом» пройдет 1 июня в Жигулевске.

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5 комментариев
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1% от силы, спасти Урал может только чудо
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Ответ Вячеслав Припузов
1% от силы, спасти Урал может только чудо
Если конечно по честному без вмешательства внешних сил ...
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