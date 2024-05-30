BetBoom победил в трех номинациях на MarSpo Awards 2024
В Москве проходит ежегодная премия по спортивному маркетингу MarSpo Awards 2024.
BetBoom победил в трех номинациях:
● «Лучший спонсорский рекламный ролик в рамках партнерства с клубом / организацией / событием» за «Идеальное партнерство» с Team Spirit. В апреле BetBoom подписал долгосрочное соглашение о сотрудничестве с киберспортивной организацией;
● «Лучший digital проект» за спецпроекты в сфере спорта и букмекерского продукта;
● «Лучшая спонсорская интеграция/активация в киберспорте» за активацию спонсорских прав киберспортивных команд.
BetBoom представлен в 11 номинациях премии MarSpo Awards 2024.