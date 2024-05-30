BetBoom победил в трех номинациях на MarSpo Awards 2024

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В Москве проходит ежегодная премия по спортивному маркетингу MarSpo Awards 2024.

BetBoom победил в трех номинациях:

● «Лучший спонсорский рекламный ролик в рамках партнерства с клубом / организацией / событием» за «Идеальное партнерство» с Team Spirit. В апреле BetBoom подписал долгосрочное соглашение о сотрудничестве с киберспортивной организацией;

● «Лучший digital проект» за спецпроекты в сфере спорта и букмекерского продукта;

● «Лучшая спонсорская интеграция/активация в киберспорте» за активацию спонсорских прав киберспортивных команд.

BetBoom представлен в 11 номинациях премии MarSpo Awards 2024.

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