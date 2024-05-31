БК Tipico стала спонсором Кубка Германии по футболу

Теги Кубок Германии Ставки на спорт Немецкий футбольный союз Ставки на футбол Ставки

Один из ведущих букмекеров немецкого рынка Tipico стал спонсором Кубка Германии по футболу.

Стороны заключили контракт до 30 июня 2026-го. Компания получит рекламные площадки в ходе мужских и женских кубковых соревнований, которые проводятся под эгидой Немецкого футбольного союза (DFB).

«Теперь мы играем в одной команде с DFB и усиливаем нашу роль крупнейшего букмекера в немецком футболе. Кубок Германии, известный своими драматическими матчами и неожиданными поворотами событий, выглядит идеальным партнером для Tipico», – сказал директор по маркетингу Tipico Каэтан Стрини-Браун.

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