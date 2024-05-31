БК Tipico стала спонсором Кубка Германии по футболу

Один из ведущих букмекеров немецкого рынка Tipico стал спонсором Кубка Германии по футболу.

Стороны заключили контракт до 30 июня 2026-го. Компания получит рекламные площадки в ходе мужских и женских кубковых соревнований, которые проводятся под эгидой Немецкого футбольного союза (DFB).

«Теперь мы играем в одной команде с DFB и усиливаем нашу роль крупнейшего букмекера в немецком футболе. Кубок Германии, известный своими драматическими матчами и неожиданными поворотами событий, выглядит идеальным партнером для Tipico», – сказал директор по маркетингу Tipico Каэтан Стрини-Браун.