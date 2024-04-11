Суд ужесточил приговор экс-директору «Чайки» за выплаты судьям и договорные матчи. Ему запретили работу в спорте на два года

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Воронежский областной суд рассмотрел жалобу прокуратуры на приговор экс-директору «Чайки» Олегу Баяну.

Ранее функционера оштрафовали на 1,8 млн рублей. Суд признал Баяна виновным в подкупе судей перед десятью матчами Второй лиги и организации договорного матча с «Черноморцем» в мае 2019 года.

В прокуратуре Воронежской области потребовали ужесточить приговор, в связи с чем 10 апреля было проведено новое заседание суда.

По итогам заседания суд дополнительно запретил Баяну заниматься деятельностью в области профессионального спорта сроком на два года.

По данным РИА «Воронеж», из приговора суда первой инстанции были исключены указания на смягчающие обстоятельства, а именно частичное признание вины по всем совершенным преступлениям.

В ходе судебных прений обвинение запрашивало для Баяна 6 лет лишения свободы в колонии-поселении.

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2 комментария
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баян ещё 2 года не сыграет!!!
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