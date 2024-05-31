Отчисления игорного бизнеса в бюджет Киргизии за январь-апрель составили $825 тысяч

Казино Киргизии в апреле 2024 года перечислили в бюджет $204,1 тыс. в виде налогов.

В общей сложности за первые 4 месяца операторы казино выплатили налоги на сумму в $779,9 тыс., в то время как за весь 2023 год – $1,04 млн. Поступления от букмекерских компаний за январь-апрель составили $45,6 тыс.

Таким образом, отчисления казино в 17 раз превысили сумму налогов, выплаченных киргизскими букмекерами. Суммарно игорный бизнес принес государству с начала текущего года $825 тыс.

Азартные игры получили законный статус в Киргизии в 2022 году.