Рэшфорд уйдет из «МЮ», считают букмекеры. «Барса» – фаворит на подписание форварда, «ПСЖ» – 2-й, «Бавария» – 3-я

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Букмекеры считают, что Маркус Рэшфорд покинет «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

На уход 26-летнего нападающего дают коэффициент 1.40. За 2.62 можно поставить на то, что Рэшфорд останется в «МЮ».

«Барселона» – букмекерский фаворит на подписание английского форварда за 2.50. Далее идут «ПСЖ» (4.00) и «Бавария» (11.00).

Контракт Рэшфорда с «МЮ» действует до 2028 года.

Следующий клуб Рэшфорда по версии букмекеров:

1. «Барселона» — 2.50

2. «ПСЖ» — 4.00

3. «Бавария» — 11.00

4. «Арсенал» — 13.00

5. «Реал» — 26.00

6-7. «Интер» — 41.00

6-7. «Ювентус» — 41.00

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25 комментариев
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Ответ qevkcfyazy
Реально кто-то ставит на трансферы ?
Тонали
+25
-2
+23
Реально кто-то ставит на трансферы ?
+12
-2
+10
Ответ Милдронат Бромантанов
Думаю, спокойно сядет на лавку за место Марсиаля и будет доить клуб ещё 4 года до самого конца. Кому он нужен с такой личкой, характером, ещё и за трансфер платить.
Ещё непонятно, как Барса идёт фаворитом в своей-то финансовой ситуации. Ещё бы понял, если какой-нибудь арабский клуб, туда где Стиви Джи например поехал "за деньгами только в третью очередь".. )
+10
-1
+9
Надеюсь, МЮ в это ТО от всех рэперов избавится
+10
-2
+8
Думаю, спокойно сядет на лавку за место Марсиаля и будет доить клуб ещё 4 года до самого конца. Кому он нужен с такой личкой, характером, ещё и за трансфер платить.
+3
-1
+2
Ответ Саша Вжухов
Тонали
Старидж)
+2
-1
+1
Зачем он Реалу?))
+1
-1
0
А какой-то Аль... не фаворит?
+1
-1
0
Может быть букмекеры имеют в виду Маркуса Тюрама?)))
0
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да Барса так и хочет его,супер дорогой с огромной личкой,супер бестолковый в этом году и неизвестно изменится ли это в будущем.
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У Барселоны денег ему на зарплату хватит?
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Ответ qevkcfyazy
Реально кто-то ставит на трансферы ?
Я ставил в 2017 и очень много поднимал. Смотрел слухи в скайспортс и ставил. Потом мне конторы запретили ставить на это.
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Ответ marshalericsson1357
В качестве дипломата же поедет?
в качестве депутата
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Ответ Милдронат Бромантанов
Ещё непонятно, как Барса идёт фаворитом в своей-то финансовой ситуации. Ещё бы понял, если какой-нибудь арабский клуб, туда где Стиви Джи например поехал "за деньгами только в третью очередь".. )
Санчо как то играет в Боруссии, все всё понимают его никто не будет купить, только аренда.
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Ответ Акжан и Дарын
Зачем он Реалу?))
Для придания значимости списку...
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