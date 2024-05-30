Рэшфорд уйдет из «МЮ», считают букмекеры. «Барса» – фаворит на подписание форварда, «ПСЖ» – 2-й, «Бавария» – 3-я
Букмекеры считают, что Маркус Рэшфорд покинет «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.
На уход 26-летнего нападающего дают коэффициент 1.40. За 2.62 можно поставить на то, что Рэшфорд останется в «МЮ».
«Барселона» – букмекерский фаворит на подписание английского форварда за 2.50. Далее идут «ПСЖ» (4.00) и «Бавария» (11.00).
Контракт Рэшфорда с «МЮ» действует до 2028 года.
Следующий клуб Рэшфорда по версии букмекеров:
1. «Барселона» — 2.50
2. «ПСЖ» — 4.00
3. «Бавария» — 11.00
4. «Арсенал» — 13.00
5. «Реал» — 26.00
6-7. «Интер» — 41.00
6-7. «Ювентус» — 41.00
В первый и последний раз. Только две страны выигрывали один еврокубок до Греции