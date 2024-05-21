Центробанк рекомендовал усилить контроль за платежными агентами из-за связей с нелегальными БК и казино

Центробанк рекомендовал российским банкам усилить контроль за платежными агентами из-за связей с гемблинг-операторами.

«Некоторые банковские платежные агенты при проведении упрощенной идентификации клиентов незаконно используют персональные данные граждан и без их ведома открывают на этих людей электронные кошельки. Такие случаи выявляет регулятор.

Подобные средства платежа используются для высокорисковых операций, направленных на расчеты с теневым бизнесом, в числе которых переводы в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор. Это влечет негативные последствия и для банков, и для граждан.

Платежными агентами могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые по договору с кредитной организацией выполняют часть банковских операций.

Регулятор рекомендует банкам проявлять осмотрительность при выборе таких организаций и проверять, насколько добросовестно они исполняют антиотмывочное законодательство.

Если же выясняется, что платежный агент действует недобросовестно, банк должен расторгнуть договор с ним в одностороннем порядке. При этом ответственность за соблюдение платежным агентом требований по идентификации клиентов несет банк, напоминает регулятор», – сообщили в Центробанке.

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