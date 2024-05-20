Севилья – Барселона: прогноз на матч 26 мая 2024, Ла Лига
Дата матча: 26 мая 2024 года
Место проведения: стадион Рамон Санчес Писхуан
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Матч 38 тура Примера между Севильей и Барселоной состоится на стадионе Рамон Санчес Писхуан 26 мая 2024 года. Давайте рассмотрим текущую форму команд и их шансы на исход матча.
Севилья
Под руководством Кике Флореса Севилья занимает 13 место с 41 очками после 37 туров. Команда показывает неустойчивые результаты и имеет проблемы как в атаке, так и в обороне. Лучший бомбардир команды Юссеф Эн-Несири забил 19 голов в 40 матчах. Последние результаты Севильи:
- Атлетик – Севилья, 2:0
- Севилья – Кадис, 0:1
- Вильярреал – Севилья, 3:2
- Севилья – Гранада, 3:0
- Бетис – Севилья, 1:1
В последних 5 матчах Севилья забила 6 голов и пропустила 7. Команда испытывает трудности в последних играх и идет без побед с нескольких туров.
Барселона
Под руководством Хави Барселона занимает 2 место с 82 очками после 37 туров. Команда демонстрирует высокий уровень игры как в атаке, так и в обороне. Лучший бомбардир команды Роберт Левандовски забил 25 голов в 48 матчах. Последние результаты Барселоны:
- Барселона – Райо Вальекано, 3:0
- Альмерия – Барселона, 0:2
- Барселона – Реал Сосьедад, 2:0
- Жирона – Барселона, 4:2
- Барселона – Валенсия, 4:2
В последних 5 матчах Барселона забила 13 голов и пропустила 6. Команда демонстрирует стабильность и показывает высокую результативность.
Обоснование прогноза
Учитывая текущую форму и статистику обеих команд, ожидается напряженный матч, где обе команды будут стремиться к победе. Севилья может использовать преимущество домашнего поля, но Барселона имеет более высокий уровень игры и лучшие показатели в последних матчах.
На основе анализа предлагается прогнозировать ничью в этом матче.
Рекомендация: Прогноз на ничью за коэффициент 4.1
Коэффициенты:
- П1 – 3,95
- Х – 4,1
- П2 – 1,8
Где смотреть матч Севилья – Барселона
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- Дата проведения
- 26 мая, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»