Севилья – Барселона: прогноз на матч 26 мая 2024, Ла Лига

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Дата матча: 26 мая 2024 года

Место проведения: стадион Рамон Санчес Писхуан

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Матч 38 тура Примера между Севильей и Барселоной состоится на стадионе Рамон Санчес Писхуан 26 мая 2024 года. Давайте рассмотрим текущую форму команд и их шансы на исход матча.

Севилья

Под руководством Кике Флореса Севилья занимает 13 место с 41 очками после 37 туров. Команда показывает неустойчивые результаты и имеет проблемы как в атаке, так и в обороне. Лучший бомбардир команды Юссеф Эн-Несири забил 19 голов в 40 матчах. Последние результаты Севильи:

  • Атлетик – Севилья, 2:0
  • Севилья – Кадис, 0:1
  • Вильярреал – Севилья, 3:2
  • Севилья – Гранада, 3:0
  • Бетис – Севилья, 1:1

В последних 5 матчах Севилья забила 6 голов и пропустила 7. Команда испытывает трудности в последних играх и идет без побед с нескольких туров.

Барселона

Под руководством Хави Барселона занимает 2 место с 82 очками после 37 туров. Команда демонстрирует высокий уровень игры как в атаке, так и в обороне. Лучший бомбардир команды Роберт Левандовски забил 25 голов в 48 матчах. Последние результаты Барселоны:

  • Барселона – Райо Вальекано, 3:0
  • Альмерия – Барселона, 0:2
  • Барселона – Реал Сосьедад, 2:0
  • Жирона – Барселона, 4:2
  • Барселона – Валенсия, 4:2

В последних 5 матчах Барселона забила 13 голов и пропустила 6. Команда демонстрирует стабильность и показывает высокую результативность.

Обоснование прогноза

Учитывая текущую форму и статистику обеих команд, ожидается напряженный матч, где обе команды будут стремиться к победе. Севилья может использовать преимущество домашнего поля, но Барселона имеет более высокий уровень игры и лучшие показатели в последних матчах.

На основе анализа предлагается прогнозировать ничью в этом матче.

Рекомендация: Прогноз на ничью за коэффициент 4.1

Коэффициенты:

  • П1 – 3,95
  • Х – 4,1
  • П2 – 1,8

Где смотреть матч Севилья – Барселона

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Севилья – Барселона
Дата проведения
26 мая, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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