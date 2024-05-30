3.00 – Сафонов получит желтую в первом сезоне в Лиге 1

Букмекеры начали принимать ставки на статистику Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Тенниси» предлагает коэффициент 3.00 на то, что россиянин получит желтую карточку в первом сезоне в Лиге 1. Обратная ставка сыграет за 1.34.

Сафонов получил 5 желтых карточек за все время выступлений в РПЛ.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо заявил, «ПСЖ» объявит о трансфере вратаря «Краснодара» в июне.

Ставки на Спортсе

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