3.00 – Сафонов получит желтую в первом сезоне в Лиге 1

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Ставки на спорт Краснодар Матвей Сафонов Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Букмекеры начали принимать ставки на статистику Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Тенниси» предлагает коэффициент 3.00 на то, что россиянин получит желтую карточку в первом сезоне в Лиге 1. Обратная ставка сыграет за 1.34.

Сафонов получил 5 желтых карточек за все время выступлений в РПЛ.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо заявил, «ПСЖ» объявит о трансфере вратаря «Краснодара» в июне.

Ставки на Спортсе

В первый и последний раз. Только две страны выигрывали один еврокубок до Греции

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Букмекеры 🤡
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий