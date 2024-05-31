Спортивные выходные в клубах BetBoom: смотри трансляции финала ЛЧ и UFC 302 в клубах букмекерской компании

Гости всех клубов BetBoom могут насладиться просмотром главных спортивных событий июня на больших экранах! Также посмотреть финал Лиги Чемпионов и бои UFC 302 можно будет в сопровождении профессиональных комментаторов.

1 июня — финал Лиги Чемпионов (в 22:00 по МСК), в котором встретятся «Боруссия Дортмунд» и «Реал». В линии BetBoom фаворитами являются футболисты из Испании с коэффициентом 1.63. Успех немцев оценивается кэфом 5.29. Адреса клубов, где будет организована трансляция с профессиональными комментаторами, можно узнать на сайте.

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В эту же ночь в клубах BetBoom будет трансляция турнира UFC 302 (2 июня в 05.00). В главном поединке встретятся Ислам Махачев и Дастин Порье, которые будут бороться за титул в легком весе. Победа Ислама Махачева в линии BetBoom представлена коэффициентом 1.13, а вот успех его соперника — 5.26.

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В клубах гостей ждут трансляции различных видов спорта, включая хоккей, баскетбол и киберспорт. BetBoom является единственной в России букмекерской компанией с предложением All Inclusive в клубах. Заботливый персонал бесплатно предоставляет абсолютно всем гостям угощения и напитки. В большинстве заведений также проводятся фуршеты и всевозможные развлекательные мероприятия.