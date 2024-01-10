Махачев заявил, что подерется с Гейджи. Букмекеры назвали фаворита боя

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Ислам Махачев сообщил в соцсетях, что Джастин Гейджи станет его следующим соперником.

Букмекеры считают россиянина явным фаворитом поединка. На победу Махачева можно поставить за 1.20, на успех Гейджи – за 4.90. Бой состоится 8 июня.

Махачев (25-1) в октябре нокаутировал Александра Волкановски в главном событии UFC 294.

Гейджи (25-4) в июле досрочно победил Дастина Порье, завоевав титул BMF.

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