Бельский уверен, что «Челси» победит «Вест Хэм»: «Все, что «молотобойцы» набрали на старте сезона, превращается в пыль»

Автор канала Breakeven’s Кирилл Бельский сделал прогноз на матч 36-го тура АПЛ «Челси» – «Вест Хэм».

«Опять прогноз сразу после важной победы. «Челси» так часто оступался после таких матчей на ровном месте…

«Вест Хэм» прямо сейчас ничего выдающегося не показывает: команда Дэвида Мойеса за 2024 год отметилась лишь четырьмя победами, последняя из которых была в начале апреля.

Все, что «молотобойцы» набрали на старте сезона, превращается в пыль: вот уже и «Челси» обогнал «Вест Хэм» в таблице. И кажется, что этот сезон для Мойеса в клубе станет последним.

Шансы на еврокубки у команды совсем призрачные, учитывая, что выше них все сыграли на матч меньше. Похоже, что «Вест Хэм» будет просто доигрывать сезон без особой мотивации.

Для «Челси» эта игра должна стать своего рода заявлением, претензией на еврокубки. Так что настрой боевой и, надеюсь, уверенная победа. Можно взять победу «Челси» за 1.70 по линии БЕТСИТИ, а можно снова попробовать Ф1 (-1.5) за 2.55. Никогда не поздно поработать над улучшением разницы мячей, тем более что крупные победы придают уверенности.

Я бы последил и за голом Палмера. Заскучал Коул что-то после апрельских подвигов», – считает Бельский.

Игра состоится 5 мая, начало – в 16:00 мск.

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