Бензема, Фирмино и Хендерсон хотят сбежать из Саудовской Аравии – какие коэффициенты на переходы

Чемпионат Саудовской Аравии взорвал трансферный рынок прошлым летом, закупив пачку молодых и не очень звезд в местные клубы. Но если Криштиану Роналду смог, просто потому-что это он, то остальные испытали проблемы. Но и сами саудиты не смогут этой зимой тратить столько денег, сколько летом.

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), финансирующий четыре ведущих клуба («Аль-Хилаль», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли»), ввел лимиты на трансферы, сообщает As. Без его поддержки команды не смогут заключать особо крупные сделки. Каждый клуб сам будет решать, укреплять ли состав в январе, однако любая покупка должна будет соответствовать ряду строгих требований.

Летом 2023 года команды из Саудовской Аравии потратили на новичков 875,4 млн долларов. Это второй результат в мире. Так, на выход просятся сразу три крупных игрока. Раздел «Ставки» на Sports.ru оценил возможность их переезда в январское трансферное окно.

Джордан Хендерсон

Хендерсон так до конца и не адаптировался в Саудовской Аравии – из-за климата и матчей в жаркую погоду с высокой влажностью. Еще один аргумент – низкая посещаемость игр «Аль-Иттифака», которая не превышает и восьми тысяч зрителей, несмотря на вместимость стадиона в 35 тысяч. Критика в Англии после переезда в Саудовскую Аравию – другая причина. Помимо этого Хендерсон считает, что возвращение в АПЛ увеличит его шансы на поездку на Евро-2024 в составе сборной Англии.

«Аль-Иттифак» – не самая зрелищная команда турнира – только две пропускают меньше нее, еще шесть меньше забивают. В сентябре «Аль-Иттифак» шел в двух очках от лидера, но все это осталось в прошлом – сейчас до тройки целых 15 очков и всего восемь от зоны вылета. Как сообщает De Telegraaf, в подписании полузащитника заинтересован «Аякс», а также два клуба из нижней части таблицы АПЛ и команда из Бундеслиги.

Представители футболиста сообщили амстердамцам, что готовы вести переговоры. Хавбек считает, что у него будет больше шансов попасть в состав сборной Англии на Евро-2024, если он будет выступать в Европе. При этом у «Аякса» могут возникнуть проблемы с тем, чтобы платить Хендерсону даже часть той зарплаты, которую он получает в «Аль-Иттифаке» (15 млн евро в год).

На то, что Джордан в итоге уедет в Нидерланды дают 10.00, а главный фаворит по мнению британских букмекеров, внимание... «Челси» – 3.75. На втором месте «Манчестер Юнайтед», который в поиске игрока в центр поля – 10.00, как и у «Аякса». Ждем переезд?

Роберто Фирмино

По данным talkSPORT, форвард «Аль-Ахли» хочет покинуть саудовский клуб, его предложили клубам Премьер-лиги – в том числе «Фулхэму». «Фулхэм» ищет замену Александару Митровичу, который летом уехал в Саудовскую Аравию в «Аль-Хилаль».

Как сообщает журналист Evening Standard Низаар Кинселла, «Аль-Ахли» готов отдать Фирмино в аренду в январе, но хочет, чтобы новый клуб форварда взял на себя большую часть от его зарплаты в размере 326 тысяч фунтов (около 378 тысяч евро) в неделю. Потенциальными претендентами на Фирмино могут стать клубы из Англии и Турции. Так, на переезд в «Бешикташ» или «Галатасарай» дают 15.00, в «Фулхэм» – 10.00.

Журналист Бен Джейкобс уточняет, что «Аль-Ахли» пока не получал предложений по Бобби, но аренда форварда в клуб из АПЛ возможна – были неформальные контакты через посредников. «Аль-Ахли» готов отпустить Фирмино в аренду, но по-прежнему считает его частью долгосрочных планов.

Фирмино ищет варианты, которые позволят ему получать больше игрового времени. Вряд ли Роберто уйдет в аренду в другую команду из Саудовской Аравии, хотя интерес к нему проявляли три местных клуба, среди которых был «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда. Но переход в любой клуб внутри страны приведет к тому, что «Аль-Ахли» придется взять на себя большую часть зарплаты бразильца, а такой вариант клуб не рассматривает.

Фирмино восемь сезонов выступал за «Ливерпуль», выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок лиги. Кроме того, бразилец победил с «красными» в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира. За «Аль-Ахли» у него 17 матчей в чемпионате, 3 гола (он сделал хет-трик в первом матче за «Аль-Ахли» в августе и с тех пор не забивал) и 2 ассиста.

Карим Бензема

26 декабря «Аль-Иттихад» получил хлесткие 2:5 от «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Там португалец и Садьо Мане сделали по дублю, а Бензема сделал только ассист. После игры на нападающего набросились в соцсетях: обвиняли в нереализованных ожиданиях. Француз не стал все это слушать и читать, просто удалил страницу в инстаграме на 76 миллионов подписчиков.

Это не первый конфликт Бензема в Саудовской Аравии. Уже ругался с Нуну – и тренера убрали. В ноябре 2023-го «Аль-Иттихад» уволил тренера Нуну Эшпириту Санту, одна из главных причин – конфликт с Каримом примерно по той же причине, что и сейчас. Тогда форварда обвиняли в лени и сложности со встраиванием в игру команды. К самоотдаче француза могут возникать претензии, но к результативности – вряд ли. 15+6 в 24 матчах смотрятся внушительно!

«Бензема потерялся, перейдя в искусственный чемпионат. Он мог уйти через парадный выход, но не сделал этого. Жаль», – сказал экс-игрок «ПСЖ» Ларке о форварде.

Из реальных претендентов только одна команда – «Манчестер Юнайтед». Последние полторы недели только и разговор о Бензема в команде. Но провернуть такое будет очень тяжело, хотя линия на переход появилась – 5.00. Во-первых – контракт и запросы француза, во-вторых – Тен Хаг не потерпит нарушения устава, в-третьих – а нужно ли это самому Кариму.

Фото: IMAGO/Alexandre Neto / SPP/Global Look Press; Instagram/jordanhenderson, roberto_firmino