«Зенит» остается фаворитом в финале Пути РПЛ против ЦСКА – коэффициент подрос незначительно

«Зенит» сыграл вничью 1:1 в гостях против ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России. Перед этим на проход «Зенита» в Суперфинал коэффициент составлял 1.42, а у ЦСКА – 2.78.

Перед ответной игрой коэффициенты находятся примерно на том же уровне: 1.50 на проход «Зенита», 2.70 – на выход ЦСКА.

Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 15 мая.

В Суперфинале лучшая команда из этой пары встретится с победителем игры «Балтика» – «Спартак».

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