Ляпустин останется гендиректором БК «Мелбет». Его обвиняют в хищении 90 млн рублей

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В БК «Мелбет» прокомментировали новость о том, что суд удовлетворил ходатайство о временном отстранении от должности гендиректора компании Игоря Ляпустина.

«В настоящее время Игорь Витальевич сосредоточен на скорейшем разрешении данного вопроса. На деятельности компании это никак не отражается.

Игорь Витальевич вернется к своим обязанностям и продолжит успешно руководить компанией», — сообщили в БК «Мелбет».

В начале апреля бывший собственник БК «Мелбет» Александр Градуленко обвинил Ляпустина в хищении 90 млн рублей. Градуленко считает, что нынешний гендиректор букмекерской компании присвоил ее незаконно.

4 апреля Тверской суд Москвы избрал Ляпустину запрет определенных действий вместо ареста.

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