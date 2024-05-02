FA отстранила Тонали на 2 месяца за ставки в период игры за «Ньюкасл». Бан не прибавят к 10-месячной дисквалификации за ставки на «Милан»

отстранен от участия в футбольных матчах на два месяца из-за нарушения регламента о ставках, сообщила Футбольная ассоциация Англии (FA).

Полузащитник « » признался независимой комиссии, что делал ставки на футбольные матчи после перехода в английский клуб.

Ранее FA обвинила Тонали в 50 нарушениях регламента о ставках в период с 12 августа по 12 октября 2023-го – после перехода из «Милана» в летнее трансферное окно.

Помимо дисквалификации на два месяца Тонали также оштрафован на 20 тысяч фунтов.

Итальянец сможет вернуться на поле после отбытия 10-месячной дисквалификации за ставки на матчи « », которая длится с октября. Двухмесячный бан от FA не будет прибавлен к этому наказанию.

В ассоциации отметили, что Тонали полностью сотрудничал с расследованием и сам рассказал обо всех нарушениях.

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