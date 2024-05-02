FA отстранила Тонали на 2 месяца за ставки в период игры за «Ньюкасл». Бан не прибавят к 10-месячной дисквалификации за ставки на «Милан»

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Сандро Тонали отстранен от участия в футбольных матчах на два месяца из-за нарушения регламента о ставках, сообщила Футбольная ассоциация Англии (FA).

Полузащитник «Ньюкасла» признался независимой комиссии, что делал ставки на футбольные матчи после перехода в английский клуб.

Ранее FA обвинила Тонали в 50 нарушениях регламента о ставках в период с 12 августа по 12 октября 2023-го – после перехода из «Милана» в летнее трансферное окно.

Помимо дисквалификации на два месяца Тонали также оштрафован на 20 тысяч фунтов.

Итальянец сможет вернуться на поле после отбытия 10-месячной дисквалификации за ставки на матчи «Милана», которая длится с октября. Двухмесячный бан от FA не будет прибавлен к этому наказанию.

В ассоциации отметили, что Тонали полностью сотрудничал с расследованием и сам рассказал обо всех нарушениях.

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10 комментариев
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И баннер Лиги ставок над комментариями)
+13
0
+13
Как по мне одна из причин не удач нюкасла в этом сезоне это именно бан Тонали, его брал под определение задачи, и после его бана не смогли взять другого, по этому такие не внятный сезон от нюкасла
+10
-2
+8
Ответ alfadi
И баннер Лиги ставок над комментариями)
у меня фонбет)
+4
0
+4
Ответ Fendiman
Как по мне одна из причин не удач нюкасла в этом сезоне это именно бан Тонали, его брал под определение задачи, и после его бана не смогли взять другого, по этому такие не внятный сезон от нюкасла
Согласен. На него очень рассчитывали и потратили слишком много денег летом(причём переплатили ещё) которые можно было потратить на других футболистов. Но с ним в составе Ньюкасл как минимум вышел бы в еврокубковую весну, учитывая количество травм осенью. А так травмы, продажные судьи в Париже и в итоге немного не хватило для выхода(хоть куда нибудь)
+1
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+1
Не до конца разъяснили, могли бы добавить примерное возвращение игрока
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Ответ Fendiman
Как по мне одна из причин не удач нюкасла в этом сезоне это именно бан Тонали, его брал под определение задачи, и после его бана не смогли взять другого, по этому такие не внятный сезон от нюкасла
Ну в основном из за большого количества травм , но и это тоже повлияло конечно
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Ответ Tollie
Сандро живёт в кайф. остальным футболистам есть чему поучиться
Быть лудоманом и лечиться от этой зависимости - это жить в кайф?
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Ответ alfadi
И баннер Лиги ставок над комментариями)
У меня винлайн )
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Ответ Хазяин
Не до конца разъяснили, могли бы добавить примерное возвращение игрока
В августе
0
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