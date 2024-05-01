Букмекеры сомневаются, что «Ливерпуль» выиграет хотя бы один титул в сезоне-2024/25

БЕТСИТИ открыл линию на достижения «Ливерпуля» в сезоне-2024/25.

За 1.85 можно поставить на то, что клуб не выиграет ни одного из 4 турниров. Обратная ставка сыграет с аналогичным коэффициентом.

На победу «Ливерпуля» в следующем розыгрыше ЛЧ дают коэффициент 15.00. Титул АПЛ идет за 7.00, победы в Кубке Англии и Кубке лиги – за 6.00.

Ставки на Спортсе

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