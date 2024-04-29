Боруссия Дортмунд – Аугсбург: прогноз на матч 4 мая 2024, Бундеслига

Дата матча: 4 мая 2024 года

Место проведения: стадион Сигнал Идуна Парк, Дортмунд

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Под знаменами немецкой Бундеслиги, две команды с разными целями сойдутся в поединке, который обещает быть насыщенным. Боруссия Д, набравшая 57 очков и занимающая 5-е место, примет Аугсбург, расположившегося на 8-й строчке с 39 очками на счету.

Взглянем на текущую форму обеих команд. Боруссия Д в последних матчах демонстрировала стабильность в атаке, забивая в среднем 1.8 гола за игру, но в то же время допуская примерно 1.6 гола в каждом поединке. Несмотря на это, они остаются непроигрышными в 5 из 7 последних матчей на своем поле.

С другой стороны, Аугсбург также не оставляет равнодушными фанатов своими выступлениями, забивая и пропуская в среднем по голу за игру. Однако, их защита может стать слабым звеном в этой встрече, учитывая, что они пропускали в 6 из 8 последних матчей.

Прогноз: Учитывая форму обеих команд и их результаты в последних играх, мы ожидаем, что Боруссия Д сможет удержать преимущество на своем поле и не проиграет. Вероятно, что обе команды забьют.

Рекомендация: Боруссия Д победит за 1,8.

Коэффициенты от букмекера:

П1: 1.8

Х: 4.3

П2: 3.7

Где смотреть матч Боруссия Д – Аугсбург

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