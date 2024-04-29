Боруссия Дортмунд – Аугсбург: прогноз на матч 4 мая 2024, Бундеслига
Дата матча: 4 мая 2024 года
Место проведения: стадион Сигнал Идуна Парк, Дортмунд
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Под знаменами немецкой Бундеслиги, две команды с разными целями сойдутся в поединке, который обещает быть насыщенным. Боруссия Д, набравшая 57 очков и занимающая 5-е место, примет Аугсбург, расположившегося на 8-й строчке с 39 очками на счету.
Взглянем на текущую форму обеих команд. Боруссия Д в последних матчах демонстрировала стабильность в атаке, забивая в среднем 1.8 гола за игру, но в то же время допуская примерно 1.6 гола в каждом поединке. Несмотря на это, они остаются непроигрышными в 5 из 7 последних матчей на своем поле.
С другой стороны, Аугсбург также не оставляет равнодушными фанатов своими выступлениями, забивая и пропуская в среднем по голу за игру. Однако, их защита может стать слабым звеном в этой встрече, учитывая, что они пропускали в 6 из 8 последних матчей.
Прогноз: Учитывая форму обеих команд и их результаты в последних играх, мы ожидаем, что Боруссия Д сможет удержать преимущество на своем поле и не проиграет. Вероятно, что обе команды забьют.
Рекомендация: Боруссия Д победит за 1,8.
Коэффициенты от букмекера:
- П1: 1.8
- Х: 4.3
- П2: 3.7
Где смотреть матч Боруссия Д – Аугсбург
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- Дата проведения
- 4 мая, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»