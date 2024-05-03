Букмекеры считают, что «Фиорентина» и «Олимпиакос» сыграют в финале ЛК. «Астон Вилла» – вылетит

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В Лиге конференций состоялись первые полуфинальные матчи. «Астон Вилла» уступила дома «Олимпиакосу» 2:4, «Фиорентина» выиграла на своем поле у «Брюгге» 3:2.

Коэффициент на проход «Фиорентины» в финал теперь составляет 1.33, а «Брюгге» – 3.30. Выход «Олимпиакоса» оценивается в 1.24, «Астон Виллы» – в 4.10.

Матч «Брюгге» – «Фиорентина» состоится 8 мая. Днем позже «Олимпиакос» примет «Астон Виллу».

Финал ЛК состоится 29 мая в Афинах.

Раздел «Ставки» на Спортсе

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Спорт вместо ТВ – только у букмекеров. Такой эксклюзив на трансляции реален?

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