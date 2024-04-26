Кельн – Фрайбург: прогноз на матч 4 мая 2024, Бундеслига

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Дата матча: 4 мая 2024 года

Место проведения: стадион РайнЭнергиШтадион, Кельн

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Кельн:

  • Результат последней игры: ничья 1:1 с Майнцем.
  • Набрано 23 очка после 31 тура, занимает 17 место.
  • Лучший бомбардир: Дэви Зельке с 6 голами в 21 матче.
  • Не выигрывал последние 3 матча.
  • Пропустил гол в 11 последних матчах.
  • Забил 4 гола в последних 5 играх.
  • В среднем пропускает 1.40 гола за игру.

Фрайбург:

  • Результат последней игры: поражение 1:2 от Вольфсбурга.
  • Набрано 40 очков после 31 тура, занимает 7 место.
  • Лучший бомбардир: Михаэль Грегорич с 12 голами в 39 матчах.
  • Забил в каждом из 10 последних матчей.
  • Забил 7 голов в последних 5 играх.
  • Пропустил 7 голов в последних 5 играх.
  • В среднем забивает 1.40 гола за игру.
  • В среднем пропускает 1.40 гола за игру.

Личные встречи:

  • Фрайбург побеждал в 3 последних матчах.
  • Фрайбург выигрывал в 13 из последних 20 матчей.

Исходя из анализа, можно сделать следующий прогноз:

Прогноз на матч: Учитывая форму Фрайбурга, его результаты в последних встречах с Кельном, а также статистику забитых и пропущенных голов, вероятно, что Фрайбург победит. Вероятно, что обе команды забьют, учитывая статистику голов в последних матчах обеих команд.

Прогноз на тотал: Рекомендую поставить на тотал больше 2.5 голов за 2,1.

Коэффициенты:

  • Тотал больше 2.5 голов: 2.1 (Fonbet)
  • Фрайбург победит: 2.90 (Fonbet)

Где смотреть матч Кельн – Фрайбург

Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей

Кельн – Фрайбург
Дата проведения
4 мая, 19.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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