Кельн – Фрайбург: прогноз на матч 4 мая 2024, Бундеслига
Дата матча: 4 мая 2024 года
Место проведения: стадион РайнЭнергиШтадион, Кельн
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Кельн:
- Результат последней игры: ничья 1:1 с Майнцем.
- Набрано 23 очка после 31 тура, занимает 17 место.
- Лучший бомбардир: Дэви Зельке с 6 голами в 21 матче.
- Не выигрывал последние 3 матча.
- Пропустил гол в 11 последних матчах.
- Забил 4 гола в последних 5 играх.
- В среднем пропускает 1.40 гола за игру.
Фрайбург:
- Результат последней игры: поражение 1:2 от Вольфсбурга.
- Набрано 40 очков после 31 тура, занимает 7 место.
- Лучший бомбардир: Михаэль Грегорич с 12 голами в 39 матчах.
- Забил в каждом из 10 последних матчей.
- Забил 7 голов в последних 5 играх.
- Пропустил 7 голов в последних 5 играх.
- В среднем забивает 1.40 гола за игру.
- В среднем пропускает 1.40 гола за игру.
Личные встречи:
- Фрайбург побеждал в 3 последних матчах.
- Фрайбург выигрывал в 13 из последних 20 матчей.
Исходя из анализа, можно сделать следующий прогноз:
Прогноз на матч: Учитывая форму Фрайбурга, его результаты в последних встречах с Кельном, а также статистику забитых и пропущенных голов, вероятно, что Фрайбург победит. Вероятно, что обе команды забьют, учитывая статистику голов в последних матчах обеих команд.
Прогноз на тотал: Рекомендую поставить на тотал больше 2.5 голов за 2,1.
Коэффициенты:
- Тотал больше 2.5 голов: 2.1 (Fonbet)
- Фрайбург победит: 2.90 (Fonbet)
Где смотреть матч Кельн – Фрайбург
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- Дата проведения
- 4 мая, 19.30, «РейнЭнергиШтадион»