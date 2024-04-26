Кельн – Фрайбург: прогноз на матч 4 мая 2024, Бундеслига

Дата матча: 4 мая 2024 года

Место проведения: стадион РайнЭнергиШтадион, Кельн

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Кельн:

Результат последней игры: ничья 1:1 с Майнцем.

Набрано 23 очка после 31 тура, занимает 17 место.

Лучший бомбардир: Дэви Зельке с 6 голами в 21 матче.

Не выигрывал последние 3 матча.

Пропустил гол в 11 последних матчах.

Забил 4 гола в последних 5 играх.

В среднем пропускает 1.40 гола за игру.

Фрайбург:

Результат последней игры: поражение 1:2 от Вольфсбурга.

Набрано 40 очков после 31 тура, занимает 7 место.

Лучший бомбардир: Михаэль Грегорич с 12 голами в 39 матчах.

Забил в каждом из 10 последних матчей.

Забил 7 голов в последних 5 играх.

Пропустил 7 голов в последних 5 играх.

В среднем забивает 1.40 гола за игру.

В среднем пропускает 1.40 гола за игру.

Личные встречи:

Фрайбург побеждал в 3 последних матчах.

Фрайбург выигрывал в 13 из последних 20 матчей.

Исходя из анализа, можно сделать следующий прогноз:

Прогноз на матч: Учитывая форму Фрайбурга, его результаты в последних встречах с Кельном, а также статистику забитых и пропущенных голов, вероятно, что Фрайбург победит. Вероятно, что обе команды забьют, учитывая статистику голов в последних матчах обеих команд.

Прогноз на тотал: Рекомендую поставить на тотал больше 2.5 голов за 2,1.

Коэффициенты:

Тотал больше 2.5 голов: 2.1 (Fonbet)

Фрайбург победит: 2.90 (Fonbet)

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