Букмекеры уверены, что «Реал» пройдет «Баварию» после 2:2 в Мюнхене

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«Реал» укрепился в статусе фаворита пары с «Баварией» после первого матча 1/2 финала ЛЧ.

Команды сыграли вничью в Мюнхене – 2:2. Ответная игра состоится 8 мая в Мадриде.

До первой игры букмекеры считали «Реал» фаворитом противостояния за 1.77 против 2.12 у «Баварии».

После матча коэффициент на проход мадридцев упал до 1.50. Мюнхенцы котируются за 2.60.

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5 комментариев
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Коэффициенты букмекеров та ещё дичь.
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+3
Вперёд за 15🏆🥇🥇🥇
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90 минут на Бернабеу длятся вечно!🤍
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какие вы двуличные букмекеры. вчера были уверены что Бавария пройдет
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Ответ Бутсы Крооса
90 минут на Бернабеу длятся вечно!🤍
Джуд вчера даже 60 на альянц арене не выдержал..
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-1
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