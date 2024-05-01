Букмекеры уверены, что «Реал» пройдет «Баварию» после 2:2 в Мюнхене

«Реал» укрепился в статусе фаворита пары с «Баварией» после первого матча 1/2 финала ЛЧ.

Команды сыграли вничью в Мюнхене – 2:2. Ответная игра состоится 8 мая в Мадриде.

До первой игры букмекеры считали «Реал» фаворитом противостояния за 1.77 против 2.12 у «Баварии».

После матча коэффициент на проход мадридцев упал до 1.50. Мюнхенцы котируются за 2.60.

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