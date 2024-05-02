«Боруссия» стала фаворитом пары с «ПСЖ». До первой игры букмекеры были уверены в проходе парижан

«Боруссия» победила «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

До первой игры парижский клуб котировался явным фаворитом противостояния за 1.42. На проход немецкого клуба давали коэффициент 3.00.

После первой встречи букмекеры стали котировать «Боруссию» фаворитом с коэффициентом 1.82. Выход «ПСЖ» в финал оценивают за 2.00.

Ответная игра состоится 7 мая в Париже.

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