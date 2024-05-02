«Боруссия» стала фаворитом пары с «ПСЖ». До первой игры букмекеры были уверены в проходе парижан

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня прогнозы на футбол Ставки

«Боруссия» победила «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

До первой игры парижский клуб котировался явным фаворитом противостояния за 1.42. На проход немецкого клуба давали коэффициент 3.00.

После первой встречи букмекеры стали котировать «Боруссию» фаворитом с коэффициентом 1.82. Выход «ПСЖ» в финал оценивают за 2.00.

Ответная игра состоится 7 мая в Париже.

Ставки на Спортсе

Странная серия «Динамо» и «Спартака» на «ВТБ Арене»: все 8 матчей – и до сих пор без ничьих!

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Барса тоже после первого матча была фаворитом, а итог мы все знаем
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий