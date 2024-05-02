На победу «Балтики» в Кубке России предлагается коэффициент 7.00. Перед стартом турнира он достигал 51.00

В Кубке России осталось провести три матча. «Зенит» примет ЦСКА в ответной игре Пути РПЛ (первый матч – 1:1), «Балтика» сыграет дома со «Спартаком» в финале Пути регионов.

Победители этих пар разыграют трофей в Суперфинале.

Букмекеры считают «Зенит» фаворитом турнира, на его итоговую победу предложен коэффициент 2.00. Выигрыш «Спартака» котируется за 4.00, ЦСКА – за 4.80, «Балтики» – за 7.00.

Перед стартом турнира «Зенит» также был фаворитом с коэффициентом 4.00. У ЦСКА он был 6.00, у «Спартака» – 7.00, а у «Балтики» – 51.00.

Раздел «Ставки» на Спортсе

Новые расклады Кубка: «Зенит» остается фаворитом, Суперфинал со «Спартаком» – все ближе

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