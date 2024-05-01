«Боруссия» Д – «ПСЖ»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы парижан победить в Дортмунде

1 мая состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» Д и «ПСЖ». Встреча пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 22:00.

В предыдущем раунде плей-офф «Боруссия» прошла Атлетико» (1:2, 4:2), а «ПСЖ» оказался сильнее «Барселоны» (2:3, 4:1).

Дортмундцы выиграли только два из шести последних матчей во всех турнирах. При этом в нынешнем розыгрыше ЛЧ команда Эдина Терзича не проиграла ни одного из пяти домашних поединков – три победы и две ничьи.

«ПСЖ» победил в трех из четырех последних матчей. В минувший уик-энд парижане досрочно стали чемпионами Франции.

Команды уже встречались на групповом этапе текущего сезона Лиги чемпионов. В Париже со счетом 2:0 победил французский клуб, а в Дортмунде была зафиксирована ничья 1:1.

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Аналитики БЕТСИТИ считают «ПСЖ» фаворитом матча. На победу коллектива Луиса Энрике предлагают коэффициент 2.47, успех немецкой команды идет за 2.90, вероятность ничейного результата оценивается кэфом 3.70.

По мнению экспертов, встреча будет результативной. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.48, ТБ 3.5 идет за 2.20. На ТМ 2.5 дают 2.65, на ТМ 3.5 – 1.72.

Бетторы БЕТСИТИ отдают предпочтение «ПСЖ». На победу гостей ставит 41% игроков. 25% верят в успех хозяев, ничью выбрали 34%.

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