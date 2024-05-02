Роман Нагучев поставил на ничью в матче ЦСКА – «Зенит»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев сделал прогноз на первый финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Зенитом».

Амбассадор БК «Фонбет» предложил поставить на ничью с коэффициентом 3.45.

«Мне кажется, что ЦСКА и «Зенит» находятся сейчас не в оптимальной форме, а Фонбет Кубок России может стать для обеих команд отличной возможностью не остаться в этом сезоне без трофеев.

Учитывая, что это первая игра, а ответная пройдет в Петербурге, нужно закладываться на то, что гораздо больше забот у «Зенита» сейчас в чемпионате России. В Кубке все еще можно будет исправить, а вот в чемпионате любая осечка может оказаться непоправимой.

В такой ситуации я предпочту поставить на ничью, тем более у ЦСКА в этом сезоне просто какая-то болезнь ничейных результатов. Мне кажется, что в предстоящем матче москвичи не будут против разойтись миром перед поездкой в Питер на ответную игру», – заявил Нагучев.

Матч состоится 2 мая и начнется в 19:15 мск.

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