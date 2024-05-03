«Астон Вилла» – больше не фаворит Лиги конференций после 2:4 от «Олимпиакоса»

Букмекеры обновили коэффициенты после первых полуфинальных матчей Лиги конференций. «Астон Вилла» проиграла 2:4 «Олимпиакосу» на своем поле, а «Фиорентина» дома победила 3:2 «Брюгге».

Теперь наибольшие шансы на победу в турнире имеет «Фиорентина» с коэффициентом 2.25, следом идет «Олимпиакос» с 3.00. Дальше – «Астон Вилла» только с 6.00. Вероятность итоговой победы «Брюгге» оценена в 7.00.

«Астон Вилла» с самого начала турнира считалась его главным фаворитом. Коэффициент 5.50 предлагался перед стартом, 3.80 – после группового этапа, 3.50 – перед 1/8 финала, 2.90 – перед четвертьфиналами и 1.95 – перед полуфиналами.

8 мая «Брюгге» примет «Фиорентину», днем позже «Олимпиакос» встретится дома с «Астон Виллой».

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