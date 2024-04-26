Монца – Лацио: прогноз на матч 4 мая 2024, Серия А

Дата матча: 4 мая 2024 года

Место проведения: стадион U-Power Stadium, Монца

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Монца:

После 34 туров команда набрала 44 очка и занимает 11 место в турнире.

Лучший бомбардир команды – Андреа Кольпани, забил 9 голов в 36 матчах.

Монца не выигрывала в последних 5 матчах в Серии А.

В последних 5 матчах команда забила 4 гола, а пропустила 8.

Лацио:

После 34 туров команда набрала 55 очков и занимает 7 место в турнире.

Лучший бомбардир команды – Чиро Иммобиле, забил 10 голов в 40 матчах.

Лацио побеждала в 3 последних матчах в Серии А.

В последних 5 матчах команда забила 8 голов, а пропустила 3.

С учетом этих данных, а также статистики личных встреч и текущей формы команд, прогноз можно сделать следующий:

Прогноз на матч: Учитывая, что Лацио имеет более устойчивую форму и показывает хорошие результаты в последних матчах, а Монца испытывает сложности, не выигрывая в последние 5 игр, вероятнее всего, Лацио выиграет матч.

Прогноз на тотал: Учитывая, что обе команды имеют неплохую производительность в атаке, а оборонные линии не всегда стабильны, можно ожидать, что обе команды забьют. Также, учитывая статистику голов в последних играх, можно предположить, что общий результат будет более 2.5 голов.

Рекомендация: Тотал более 2.5 голов. Коэффициент: 1.87.

Это только прогноз и не гарантирует точный исход матча. Рекомендуется принимать решения о ставках на основе собственного анализа и рисков.

Где смотреть матч Монца – Лацио

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