Реал Сосьедад – Лас-Пальмас: прогноз на матч 4 мая 2024, Ла Лига

Дата матча: 4 мая 2024 года

Место проведения: стадион Реале Арена, Сан-Себастьян

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Реал Сосьедад занимает 6-е место в турнирной таблице с 51 очком после 33 туров. Они набрали 13 побед, 12 ничьих и 8 поражений.

Лас-Пальмас занимает 14-е место с 37 очками после 33 туров. У них 10 побед, 7 ничьих и 16 поражений.

Анализ формы:

Реал Сосьедад не выигрывал в последних 3 матчах и пропустил голы во всех трех.

Лас-Пальмас проиграл в последних 6 матчах и пропустил 10 голов за последние 5 игр.

История встреч:

В последних 20 матчах между этими командами было 7 побед Реал Сосьедад, 8 ничьих и 5 побед Лас-Пальмас.

Прогноз: С учетом вышеизложенного, вероятно, что Реал Сосьедад имеет преимущество над Лас-Пальмас в этом матче, особенно учитывая их текущую позицию в таблице и форму. Однако, учитывая, что Реал Сосьедад не выигрывал в последних 3 матчах и пропустил голы в каждом из них, а Лас-Пальмас пропустил 10 голов за последние 5 игр, можно ожидать, что обе команды забьют.

Таким образом, прогноз для матча Реал Сосьедад – Лас-Пальмас: Реал Сосьедад победит, но обе команды забьют.

Прогноз на индивидуальный тотал хозяев: Реал Сосьедад забьет больше полутора голов.

Рекомендация для прогноза: Поставить на тотал забитых голов Реал Сосьедад больше 1.5 голов.

Коэффициенты: Тотал больше 1.5 голов – 1.6 (Коэффициент от Fonbet).

Где смотреть матч Реал Сосьедад – Лас-Пальмас

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