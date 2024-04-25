Реал Сосьедад – Лас-Пальмас: прогноз на матч 4 мая 2024, Ла Лига
Дата матча: 4 мая 2024 года
Место проведения: стадион Реале Арена, Сан-Себастьян
Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей
Реал Сосьедад занимает 6-е место в турнирной таблице с 51 очком после 33 туров. Они набрали 13 побед, 12 ничьих и 8 поражений.
Лас-Пальмас занимает 14-е место с 37 очками после 33 туров. У них 10 побед, 7 ничьих и 16 поражений.
Анализ формы:
- Реал Сосьедад не выигрывал в последних 3 матчах и пропустил голы во всех трех.
- Лас-Пальмас проиграл в последних 6 матчах и пропустил 10 голов за последние 5 игр.
История встреч:
- В последних 20 матчах между этими командами было 7 побед Реал Сосьедад, 8 ничьих и 5 побед Лас-Пальмас.
Прогноз: С учетом вышеизложенного, вероятно, что Реал Сосьедад имеет преимущество над Лас-Пальмас в этом матче, особенно учитывая их текущую позицию в таблице и форму. Однако, учитывая, что Реал Сосьедад не выигрывал в последних 3 матчах и пропустил голы в каждом из них, а Лас-Пальмас пропустил 10 голов за последние 5 игр, можно ожидать, что обе команды забьют.
Таким образом, прогноз для матча Реал Сосьедад – Лас-Пальмас: Реал Сосьедад победит, но обе команды забьют.
Прогноз на индивидуальный тотал хозяев: Реал Сосьедад забьет больше полутора голов.
Рекомендация для прогноза: Поставить на тотал забитых голов Реал Сосьедад больше 1.5 голов.
Коэффициенты: Тотал больше 1.5 голов – 1.6 (Коэффициент от Fonbet).
Где смотреть матч Реал Сосьедад – Лас-Пальмас
Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей
- Дата проведения
- 4 мая, 15.00, «Реале Арена»