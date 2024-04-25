Мальорка – Атлетико: прогноз на матч 4 мая 2024, Ла Лига

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Дата матча: 4 мая 2024 года

Место проведения: стадион Сон Мойш, Майорка

Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей

Мальорка:

  • Не выигрывает в последних 5 матчах.
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Пропускает в 3 из последних 5 матчей.

Атлетико:

  • Не проигрывает в последних 5 матчах.
  • Забивает в среднем 2.00 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Пропускает в 8 из последних 13 матчей.

Теперь приступим к прогнозу.

Прогноз на матч Мальорка – Атлетико: Учитывая текущую форму обеих команд и статистику их последних игр, склоняюсь к тому, что Атлетико имеет преимущество. Они забивают гораздо больше голов, чем Мальорка, и не проигрывали в последних пяти матчах. Однако, учитывая, что в личных встречах за последние 20 матчей преобладает равенство, прогноз на исход матча может быть непредсказуемым.

Рекомендация для прогноза на индивидуальный тотал гостей (Атлетико): С учетом того, что в последних 5 матчах Атлетико забивает в среднем 2.00 гола за игру, а Мальорка пропускает в среднем 1.00 гола за игру, рекомендую ставку на «Атлетико забьет больше одного гола» с коэффициентом 1.62.

Где смотреть матч Мальорка – Атлетико

Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей

Мальорка – Атлетико
Дата проведения
4 мая, 22.00, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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