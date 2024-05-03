«Байер» против «Аталанты» – наиболее вероятный финал Лиги Европы по коэффициентам после первых полуфиналов

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В Лиге Европы прошли первые полуфинальные матчи: «Байер» обыграл в гостях «Рому» 2:0, «Аталанта» и «Марсель» сыграла вничью 1:1 во Франции.

Букмекеры не сомневаются в проходе «Байера» – 1.02 против 14.50 у «Ромы». Также они считают, что в финал выйдет «Аталанта» с коэффициентом 1.44, а не «Марсель», на который дают 2.80.

9 мая состоятся ответные полуфиналы «Байер» – «Рома» и «Аталанта» – «Марсель».

Финальный матч ЛЕ пройдет 22 мая в Дублине.

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