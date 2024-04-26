Вердер – Боруссия М: прогноз на матч 4 мая 2024, Бундеслига

Дата матча: 4 мая 2024 года

Место проведения: стадион Везерштадион, Бремен

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Итак, давай разберемся с данными перед матчем между Вердером и Боруссией Менхенгладбах.

Сначала давайте посмотрим на текущую форму команд:

Вердер: После победы 3:0 над Аугсбургом, Вердер занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков. Из последних 5 игр они забили 6 голов и пропустили 9. Среднее количество забитых голов за игру составляет 1.20, а пропущенных – 1.80. Боруссия Менхенгладбах: Их последняя игра завершилась вничью 0:0 с Унионом Берлин. Сейчас они занимают 13-е место в таблице, набрав 32 очка. Из последних 5 игр они забили 7 голов и пропустили 10. Среднее количество забитых голов за игру составляет 1.40, а пропущенных – 2.00.

Теперь обратим внимание на статистику личных встреч: за последние 20 игр было 5 побед Вердера, 5 ничьих и 10 побед Боруссии Менхенгладбах.

Теперь на основе этой информации можно сделать прогноз. Учитывая, что обе команды недавно забивали и пропускали голы, а также учитывая статистику личных встреч, можно предположить, что обе команды забьют в этом матче. Учитывая также, что Боруссия Менхенгладбах не проигрывала в 5 из 7 последних матчей против Вердера в гостях, можно предположить, что они имеют больше шансов на положительный результат.

Рекомендация для прогноза: Боруссия Менхенгладбах не проиграет (1.62).

Где смотреть матч Вердер – Боруссия М

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