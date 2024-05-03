В США священник похитил 44 тысячи долларов из церковной казны на онлайн-слоты

Священника католической церкви в штате Пенсильвания арестовали за хищение почти 44 тысяч долларов из церковной казны.

По данным следствия, отец Лоуренс Козак потратил эти деньги на игры, имитирующие слоты, и подарки для крестной дочери. В беседе со следователями католик объяснил свои траты тем, что пытался «зарядиться энергией».

Известно, что Козак в период с 2019 по 2022 год тратил приходские деньги в играх Candy Crush, Pokémon Go, Willy Wonka Vegas Casino Slots и Wizard of Oz Slot Machine Game.

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