Российский бизнесмен обвинил Алькараса в договорных матчах. Он направил письмо в ATP

Теги происшествия ATP Mutua Madrid Open Ян-Леннард Штруфф договорные матчи Ставки на теннис Карлос Алькарас Александр Шевченко Теннис

Михаил Зальцман обвинил Карлоса Алькараса в участии в договорных матчах.

Сообщается, что российский предприниматель написал в АТР, оргкомитет «Мастерса» в Мадриде, Федерацию тенниса Испании и испанскую прокуратуру, что у него есть «убедительные доказательства связи теннисиста Алькараса с бандитскими группировками».

Зальцман утверждает, что во втором и четвертом кругах Алькарас специально проиграл геймы, которые могли стать последними в матче. «Речь идет о двух геймах: шестом гейме второго сета в матче против Александра Шевченко (подача Алькараса при счете 5:0) и девятом гейме третьего сета в матче против Ян-Леннарда Штруффа (подача Алькараса при счете 5:3)», – сказано в материале информационного агентства «Росбалт».

При этом в матче Алькараса против Шевченко не было счета 5:0: во втором сете испанец вел 3:0, проиграл свою подачу и потом взял еще три гейма.

«В последнее время многие предпочитают так называемые live-ставки. И когда речь идет о потенциально последнем гейме в матче, на них «заряжаются» очень большие суммы, так как это последняя ставка в матче. Поскольку на Алькараса коэффициент на его победу в гейме со своей подачей невысокий, суммы ставятся еще больше, чтобы выигрыш был ощутимым.

Сейчас проходит большой турнир на грунте в родной для Алькараса Испании, соответственно, за него болеет и ставит именно на него вся Испания. Поскольку очень большие деньги стоят с одной стороны на победу Алькараса, на другую сторону тоже можно ставить очень существенные суммы. И учитывая то, что с другой стороны коэффициент диаметрально противоположен маленькому коэффициенту ставок на Алькараса, в случае победы получаются совершенно гигантские суммы.

По сути дела, все деньги, которые ставили испанские поклонники Алькараса, перекочевали в руки мошенников», – цитирует Зальцмана «Росбалт».

По словам Зальцмана, он на связи с департаментом АТР, который занимается отслеживанием договорных матчей.

42 комментария
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у кого-то ставочка слетела) дважды)
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Ну да, карьера Алькараса давно пошла под откос, ему с трудом хватает денег на еду, вот и решил срубить лёгких денег на лайв ставках.
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А нечего ставки делать! Уроком будет. Так и надо этому Зальцману! По фамилии сразу видно, что жадный очень 😆😆😆
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Экспресс не зашел, вот и бесится
+17
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+17
Ответ armmaster
А нечего ставки делать! Уроком будет. Так и надо этому Зальцману! По фамилии сразу видно, что жадный очень 😆😆😆
Я бы поржал, если бы у него бомбануло еще и на то, что его Рублев вдруг обыграл)))
+16
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Ответ Galym1968
практически все из топ-20 теннисисты и теннисистки это делали всегда, а наказали реально одного Давыденко...
Вина Давыденко не была доказана
+11
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+11
" Известный предприниматель, спортивный функционер и бывший владелец букмекерской конторы «Уткин, Нобель и Маленков» Михаил Зальцман."
Я тоже когда проигрываю в комендатуру пишу. Типа что творится?! Верните деньги.
+9
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просрал бабло мурло со звучной фамилией, вот и бесится
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+8
Ответ Сергей Гуцол
Он сумасшедший, зачем Карлосу это, он и так зарабатывает мама не горюй, зачем ему пара тысяч евро за договорняки, не верю в общем
Это типичная байка лудоманов, чтобы объяснить свой проигрыш, проиграли ставку - значит договорняк, значит всех купили)
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У еврея ставка не зашла)
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-1
+5
Ответ Сергей Гуцол
Он сумасшедший, зачем Карлосу это, он и так зарабатывает мама не горюй, зачем ему пара тысяч евро за договорняки, не верю в общем
Вряд ли он делает это из за денег, вполне возможно, что его взяли в оборот определённые криминальные структуры и воздействуют с помощью угроз
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Этот господин Зальцман, видимо, по себе всех судит, у него самого жизнь сплошной бандитский вестерн)
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Хотелось бы посмотреть на его убедительные доказательства.
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Ответ Vadim Medvedev
помимо самого теннисиста, есть ещё фактор "окружения", которое может быть весьма токсичным. друзья попросили слить какой-нибудь гейм - он и слил, например. сам при этом ничего с этого не имел.
Да, да, особенно со Штруффом с 40-0. А если бы Штруфф принял в сетку при 40-30, например? Сори друзья, но он принять не смог? Так доги не катаются, ни в одном доге нет сет боллов или матч боллов со стороны, которая должна проиграть. Бывают, конечно, казусы, но они редки, т.к. деньги заливаются крупные и, как правило, не от обычных работяг.
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Судя по обрывкам биографии, которые есть в сети, персонаж знатный. Из "поздних 90-х" или "ранних нулевых" по стилистике.
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Есть новости, где прекрасно ВСЁ. До малейшей детали (не говоря о железной логике Истца))
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Ответ justbored
Это что-то из личного опыта, sophisticated наш?
Да, я в прошлом известный теннисист
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Алькарас со Штруффом вел 5:3 40:0. Когда есть задача слить, никто не доводит до такого счета. В одном из трех розыгрышей любой срыв удара от Штруффи или непринятая подача и гейм выигран.
+2
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+2
Ответ Вилгельм Тель
Ну да, карьера Алькараса давно пошла под откос, ему с трудом хватает денег на еду, вот и решил срубить лёгких денег на лайв ставках.
И тут вспоминается недавняя история с Промесом
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Российский Зальцман.
+2
0
+2
Он сумасшедший, зачем Карлосу это, он и так зарабатывает мама не горюй, зачем ему пара тысяч евро за договорняки, не верю в общем
+7
-5
+2
Ответ Фанат Доры Дуры
Люди в комментариях слишком наивны) Алькарес мог давно участвовать в договорняках, а когда он уже стал топом, то банально ставочная мафия не захотела его отпускать. Так что вполне возможно, со стороны мафии идет шантаж
Это что-то из личного опыта, sophisticated наш?
+4
-3
+1
Ответ AF
Этому зальзбургу 12 лет? Он не в курсе что теннис самый продажный вид спорта? Что беттинк компании каждого теннис ста окучивают? 😝🤣🤣 Ставят только дебилы, если Ты не владелец конторы то смысла нет играть.
So sorry for your loss. Ставить нужно умно просто.
+1
0
+1
Ответ Вилгельм Тель
Ну да, карьера Алькараса давно пошла под откос, ему с трудом хватает денег на еду, вот и решил срубить лёгких денег на лайв ставках.
помимо самого теннисиста, есть ещё фактор "окружения", которое может быть весьма токсичным. друзья попросили слить какой-нибудь гейм - он и слил, например. сам при этом ничего с этого не имел.
+5
-4
+1
Ответ ЗлойМайор
у кого-то ставочка слетела) дважды)
Он владелец ликвидированной букмекерской конторы "Уткин, Нобель и Маленков", кем бы этот Маленков ни был...
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у зальцмана у самого мутная тбиография
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надо было еще в спортлото написать.
+2
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И зачем это... Может только навредить нашим ребятам из-за этой кляузы...
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Зальцман,Хинштейн...
+2
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есть достоверная инфа, что в этом замешан небезызвестный Фабиянчук-Ставрогин
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