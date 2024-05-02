Российский бизнесмен обвинил Алькараса в договорных матчах. Он направил письмо в ATP

Михаил Зальцман обвинил Карлоса Алькараса в участии в договорных матчах.

Сообщается, что российский предприниматель написал в АТР, оргкомитет «Мастерса» в Мадриде, Федерацию тенниса Испании и испанскую прокуратуру, что у него есть «убедительные доказательства связи теннисиста Алькараса с бандитскими группировками».

Зальцман утверждает, что во втором и четвертом кругах Алькарас специально проиграл геймы, которые могли стать последними в матче. «Речь идет о двух геймах: шестом гейме второго сета в матче против Александра Шевченко (подача Алькараса при счете 5:0) и девятом гейме третьего сета в матче против Ян-Леннарда Штруффа (подача Алькараса при счете 5:3)», – сказано в материале информационного агентства «Росбалт».

При этом в матче Алькараса против Шевченко не было счета 5:0: во втором сете испанец вел 3:0, проиграл свою подачу и потом взял еще три гейма.

«В последнее время многие предпочитают так называемые live-ставки. И когда речь идет о потенциально последнем гейме в матче, на них «заряжаются» очень большие суммы, так как это последняя ставка в матче. Поскольку на Алькараса коэффициент на его победу в гейме со своей подачей невысокий, суммы ставятся еще больше, чтобы выигрыш был ощутимым.

Сейчас проходит большой турнир на грунте в родной для Алькараса Испании, соответственно, за него болеет и ставит именно на него вся Испания. Поскольку очень большие деньги стоят с одной стороны на победу Алькараса, на другую сторону тоже можно ставить очень существенные суммы. И учитывая то, что с другой стороны коэффициент диаметрально противоположен маленькому коэффициенту ставок на Алькараса, в случае победы получаются совершенно гигантские суммы.

По сути дела, все деньги, которые ставили испанские поклонники Алькараса, перекочевали в руки мошенников», – цитирует Зальцмана «Росбалт».

По словам Зальцмана, он на связи с департаментом АТР, который занимается отслеживанием договорных матчей.