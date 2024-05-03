Букмекеры верят, что Кейн забьет 7 голов в 3 турах Бундеслиги и побьет рекорд Левандовского по голам за сезон

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Харри Кейн забил 35 голов в 31 матче чемпионата Германии.

Форвард «Баварии» близок к тому, чтобы побить рекорд Роберта Левандовского по голам за сезон Бундеслиги. Однако, для этого ему нужно забить 7 мячей в трех оставшихся турах – против «Штутгарта», «Вольфсбурга» и «Хоффенхайма».

«Тенниси» дает коэффициент 1.86 на то, что это случится, и 1.84 – что не случится.

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2 комментария
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Оставшиеся команды с неплохой защитой ,так что рекорду не быть
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С таким же успехом можно написать - букмекеры не верят, что Кейн забьет 7 голов в 3 турах Бундеслиги. У них 50 на 50, как с тем динозавром.
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