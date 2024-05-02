Кирилл Бельский считает, что «Челси» победит «Тоттенхэм» с разницей минимум в два мяча

Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня прогнозы на футбол Ставки

Автор канала Breakeven’s Кирилл Бельский сделал прогноз на внесенный матч 26-го тура АПЛ «Челси» – «Тоттенхэм».

«Тоттенхэм» выиграл у «Челси» лишь однажды в 33-х встречах между командами на «Стэмфорд Бридж». Единственный тренер, кому это удалось – Маурисио Почеттино. Теперь он в «Челси».

Если «Тоттенхэм» в начале сезона был очень хорош, то сейчас команду откровенно шатает. Матч с «Арсеналом» с двумя полярными таймами тому подтверждение.

Ну а «Челси» в безвыходных ситуациях зачастую умудряется давать результат. Сейчас именно такая – терять очки нельзя, травм много, соперник непростой.

Поэтому, вопреки всему, предположу победу «Челси» за 2.24 по линии БЕТСИТИ. Более того, я даже осмелюсь на Ф2 (-1.5) за 3.60. А вдруг?

То, что обе забьют, кажется, сомнений нет, но за 1.32 даже брать неинтересно. А как насчет ТБ 4 за 2.25? Было бы весело!» – заявил Бельский.

Игра состоится 2 мая и начнется в 21:30 мск.

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4 комментария
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Арсенал-Челси 5:0
Тоттенхэм-Арсенал 2:3
Победит Тоттенхэм, значит я тоже аналитик!)
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Мдаааа, такие нынче посты в ленте новостей про Челси...
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Тем не менее удачи Синим! Не легко будет,столько травмированных,вроде аж 14 игроков
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