Fonbet перевел 12,8 млн на развитие адаптивного спорта для ветеранов СВО

В первых числах мая на матчах Fonbet Кубка России по футболу «Динамо» – «Спартак», «Ростов» – «Балтика» и ЦСКА – «Зенит» прошла традиционная акция «Важен каждый». Она проводится в рамках благотворительной программы «ДоброFON»: футболисты выходят на построение в футболках в поддержку акции со слоганом «Важен каждый», а количество зрителей, присутствующих на играх, умножается на 200, получившаяся сумма переводится на благотворительность.

В этот раз 12 875 600 рублей будут направлены Паралимпийскому комитету России на организацию тренировочного сбора по паралимпийскому футболу для ветеранов СВО.

На матче ЦСКА – «Зенит» символический первый удар по мячу сделал амбассадор программы «ДоброFON» Роман Костомаров. На двух московских матчах лично присутствовал Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, которому представители «ДоброFON» вручили символический чек.

«Букмекерская компания Fonbet уже не в первый раз оказывает поддержку паралимпийскому спорту. В 2022 году после отстранения сборной России от участия в Паралимпийских зимних играх в Пекине, букмекерская компания перечислила более 54 миллионов рублей членам паралимпийской сборной. При ее поддержке ежегодно проводится крупнейшее комплексное мероприятия среди лиц с инвалидностью и ОВЗ «Стальная воля», которое традиционно собирает футболистов всех нозологий.

Благодаря акции «Важен каждый», ПКР проведет совместный тренировочный сбор по футболу для ветеранов специальной военной операции, получивших ранения и инвалидность, со сборной России по футболу ампутантов, также планируется провести соревнования для ветеранов СВО. Как показывает опыт, благодаря адаптивному спорту и общению с нашими паралимпийцами у людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, эффективнее проходит физическая реабилитация и социальная адаптации. Они быстрее возвращаются к активному образу жизни и становятся полноценными членами общества», – отмечает президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

«Наша акция «Важен каждый» проводится уже второй сезон Fonbet Кубка России по футболу, мы и наши болельщики, наша футбольная семья, её очень любим, потому что каждый пришедший на стадион чувствует свою сопричастность, – рассказывает Валентин Голованов, управляющий акционер Fonbet. – В этот раз мы перечислили средства в Паралимпийский комитет на реализацию по-настоящему важного проекта по приобщению к адаптивному спорту ветеранов СВО. Мы рады, что можем помочь защитникам нашей Родины, и всё футбольное сообщество нас в этом поддерживает».

Старт проведению совместных тренировочных сборов ветеранов специальной военной операции с паралимпийскими сборными России был дан в образовательно-демонстрационном центре Паралимпийского комитета России в Москве. В конце апреля ветераны СВО стали участниками первого совместного тренировочного мероприятия с паралимпийской сборной России по стрельбе из лука. Сбор проходил с 24 по 30 апреля на Республиканской учебно-тренировочной базе Министерства спорта Российской Федерации «Ока» в городе Алексине Тульской области в рамках проекта «Мы вместе. Спорт».