Коэффициент на победу «Байера» в Лиге Европы упал до 1.45. Перед турниром он был 18.00

Леверкузенский «Байер» выиграл в гостях у «Ромы» в первом полуфинале Лиги Европы со счетом 2:0 и укрепился в статусе главного фаворита турнира, по мнению букмекеров.

Сейчас на победу «Байера» в ЛЕ предлагается коэффициент 1.45.

Перед стартом ЛЕ он составлял 18.00, а по окончании группового этапа снизился до 7.00. Перед матчами 1/8 финала коэффициент уже был равен 4.00, а перед четвертьфиналами – 4.50.

Перед первым полуфиналом против «Ромы» итоговая победа «Байера» в турнире котировалась за 1.80.

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