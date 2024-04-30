Чемпионат Бразилии могут приостановить из-за расследования потенциальных договорняков. Арбитры готовы устроить забастовку (SBC News)

Теги Ботафого высшая лига Бразилия происшествия Ставки на спорт договорные матчи Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

В парламенте Бразилии предложили приостановить чемпионат высшей футбольной лиги из-за подозрений в многочисленных договорных матчах.

Поводом для возможной приостановки турнира стали высказывания владельца «Ботафого» Джона Текстора, который заявил, что владеет информацией о нескольких подозрительных матчах в высшей лиге.

По данным SBC News, парламентская комиссия по расследованию матчей и ставок (CPI) рекомендовала приостановить проведение чемпионата Бразилии в связи с сообщениями о многочисленных договорных матчах.

Бразильская национальная ассоциация футбольных арбитров (ANAF) также выступила за приостановку сезона для проведения тщательного расследования. Отмечается, что арбитры готовы устроить забастовку, если чемпионат не будет приостановлен.

Ставки на Спортсе

Кузнецов со Свечниковым одной ногой в ¼ финала Кубка Стэнли, уставший Надаль против молодого Лехечки и другие события вторника

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий