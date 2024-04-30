Чемпионат Бразилии могут приостановить из-за расследования потенциальных договорняков. Арбитры готовы устроить забастовку (SBC News)

В парламенте Бразилии предложили приостановить чемпионат высшей футбольной лиги из-за подозрений в многочисленных договорных матчах.

Поводом для возможной приостановки турнира стали высказывания владельца «Ботафого» Джона Текстора, который заявил, что владеет информацией о нескольких подозрительных матчах в высшей лиге.

По данным SBC News, парламентская комиссия по расследованию матчей и ставок (CPI) рекомендовала приостановить проведение чемпионата Бразилии в связи с сообщениями о многочисленных договорных матчах.

Бразильская национальная ассоциация футбольных арбитров (ANAF) также выступила за приостановку сезона для проведения тщательного расследования. Отмечается, что арбитры готовы устроить забастовку, если чемпионат не будет приостановлен.

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