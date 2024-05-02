Букмекеры ждут «Спартак» в Суперфинале Кубка России по итогам игры с «Балтикой». Матч пройдет в Калининграде

«Спартак» и «Балтика» вышли в финал Пути регионов Кубка России по итогам полуфинальных матчей. «Спартак» обыграл «Динамо» 2:0, «Балтика» выиграла 1:0 у «Ростова».

Теперь «Балтика» примет «Спартак». Букмекеры считают фаворитом «Спартак» – на проход дают коэффициент 1.62. Выход «Балтики» оценивается в 2.40. Прямая победа «Спартака» в этой игре котируется за 2.16, «Балтики» – за 3.70.

Игра пройдет в период с 14 по 16 мая, точная дата будет объявлена позже.

Победитель этого матча выйдет на лучшую команду из финала Пути РПЛ, где играют «Зенит» и ЦСКА.

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