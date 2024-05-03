Тонали сделал 4 ставки на «Ньюкасл» после перехода из «Милана», в том числе – на победу над «Ман Сити» (The Mirror)

Стали известны подробности новой дисквалификации Сандро Тонали за ставки на футбол.

Ранее FA дисквалифицировала игрока «Ньюкасла» на два месяца условно за 50 нарушений регламента о ставках в период с 12 августа по 12 октября 2023-го – после перехода из «Милана» в летнее трансферное окно.

По данным The Mirror, Тонали сделал четыре ставки на «Ньюкасл» – каждая в среднем по 10 тысяч евро. Он в том числе поставил на победу «Ньюкасла» над «Ман Сити» 27 сентября с коэффициентом 2.75. Его команда победила со счетом 1:0.

Также Тонали делал ставки на победу «Ньюкасла» над «Брайтоном» (1:3), «Бернли» (2:0) и «Брентфордом» (1:0).

Помимо этих матчей, футболист сделал еще 46 ставок на АПЛ через букмекерские конторы за пределами Великобритании.

В FA отметили, что Тонали избежал серьезного наказания, поскольку ставил исключительно на победу своего клуба. Он «не руководствовался финансовыми соображениями и не пытался обогатиться», а также признал, что «зарабатывает значительные деньги» в «Ньюкасле».

Тонали признался FA, что не был полностью осведомлен о правилах английского футбола с ставках, он знал, что ему нельзя заключать пари.

Итальянец отбывает 10-месячную дисквалификацию за ставки на матчи «Милана». Его отстранение заканчивается 27 августа.

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