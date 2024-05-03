Тонали сделал 4 ставки на «Ньюкасл» после перехода из «Милана», в том числе – на победу над «Ман Сити» (The Mirror)

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Стали известны подробности новой дисквалификации Сандро Тонали за ставки на футбол.

Ранее FA дисквалифицировала игрока «Ньюкасла» на два месяца условно за 50 нарушений регламента о ставках в период с 12 августа по 12 октября 2023-го – после перехода из «Милана» в летнее трансферное окно.

По данным The Mirror, Тонали сделал четыре ставки на «Ньюкасл» – каждая в среднем по 10 тысяч евро. Он в том числе поставил на победу «Ньюкасла» над «Ман Сити» 27 сентября с коэффициентом 2.75. Его команда победила со счетом 1:0.

Также Тонали делал ставки на победу «Ньюкасла» над «Брайтоном» (1:3), «Бернли» (2:0) и «Брентфордом» (1:0).

Помимо этих матчей, футболист сделал еще 46 ставок на АПЛ через букмекерские конторы за пределами Великобритании.

В FA отметили, что Тонали избежал серьезного наказания, поскольку ставил исключительно на победу своего клуба. Он «не руководствовался финансовыми соображениями и не пытался обогатиться», а также признал, что «зарабатывает значительные деньги» в «Ньюкасле».

Тонали признался FA, что не был полностью осведомлен о правилах английского футбола с ставках, он знал, что ему нельзя заключать пари.

Итальянец отбывает 10-месячную дисквалификацию за ставки на матчи «Милана». Его отстранение заканчивается 27 августа.

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16 комментариев
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Лудомания - страшная вещь и очень недооцененна, раз рекламят буков из каждого утюга.
Но Тонали респект хотя бы за то, что ставит на свои команды ))
+36
-1
+35
иронично, что возле этой новости со всех сторон реклама буков. 40% новости на экране ))
+27
0
+27
Ставил же на своих, потом они выходили и разрывали. Ничего плохого в этом нет.
А вот если бы ставил на соперников, и Ньюкасл проигравал, вот тут другое дело.
+18
-3
+15
3 из 4 зашли, шарит?)
+15
0
+15
Ответ PUYOL5
3 из 4 зашли, шарит?)
Тг канал Тонали в студию
+13
0
+13
Ответ PUYOL5
3 из 4 зашли, шарит?)
видел, что товарищи по команде в хорошем тонусе, готовы разрывать
+3
0
+3
Ответ Chistian Jadson
Комментарий удален пользователем
так разные эпизоды же
или по вашей логике, если человек сидит за убийство, то за другие убийства ему новый срок не положен, ведь он уже и так сидит?
+2
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+2
Ответ Рашпель793
Лудомания - страшная вещь и очень недооцененна, раз рекламят буков из каждого утюга. Но Тонали респект хотя бы за то, что ставит на свои команды ))
Медиа лига такая же шляпа как и буки,реклама их везде!!!
+3
-1
+2
Если бы все игроки ставили последние деньги на победу своей команды, то каждый матч был бы сродни финалу ЛЧ или ЧМ)
+1
0
+1
Ответ rigobersong
Ставил бы на вьетнамский баскетбол, если любит лудить:) Зачем так палиться то:)
Может ставя на победу своей команды он себя так мотивировал . Плюс , странно что игрокам нельзя пользоваться тем что они активно рекламируют
+2
-1
+1
Ответ Рашпель793
Лудомания - страшная вещь и очень недооцененна, раз рекламят буков из каждого утюга. Но Тонали респект хотя бы за то, что ставит на свои команды ))
100%
Пробовал ставить, увидел как это работает, как затягивает.
Хватило сил и воли бросить. Относительно немного спустил еще.
Мой совет всем кто ставит - удаляйте приложухи буковские. Это зло.
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Ответ rude.
100% Пробовал ставить, увидел как это работает, как затягивает. Хватило сил и воли бросить. Относительно немного спустил еще. Мой совет всем кто ставит - удаляйте приложухи буковские. Это зло.
Пробовал 1 раз. В том году, в финале ЛЧ на Интер поставил, чисто чтобы интерес поднять к матчу. Ну и поставил 1к, чтоб не сильно обломаться после проигрыша. Лукаку мне касарь теперь должен )
Но лучше конечно и не пробовать даже, особенно азартным людям.
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Комментарий удален пользователем
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Тонали ради 15 000 рублей без депозита в авантюру ввязался, теперь расхлёбывает)
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Ответ sinkindragon@gmail.com
Может ставя на победу своей команды он себя так мотивировал . Плюс , странно что игрокам нельзя пользоваться тем что они активно рекламируют
им можно играть в fantasy.
А так у них слишком много инсайдерской информации, которую могут использовать
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Ответ Рашпель793
Пробовал 1 раз. В том году, в финале ЛЧ на Интер поставил, чисто чтобы интерес поднять к матчу. Ну и поставил 1к, чтоб не сильно обломаться после проигрыша. Лукаку мне касарь теперь должен ) Но лучше конечно и не пробовать даже, особенно азартным людям.
Там грамотно система построена. Ты не особо понимаешь как нагревают. Многие уверенны что они в плюсе.
Чтобы нормально поднять бабла опции 2: чуть-чуть кидать на экспресс, то есть чтоб сошлись в правильную комбинацию довольное значительное число событий, что математически не особо реально. И в большинстве случаев экспрессы будут сгорать.
Или зарядить котлету на одно событие, что как бы 50/50 в лучшем случае.
Так или иначе, даже если что-то выигрывать, в общей сложности ты все равно в минусе.
Я довольно часто кстати выигрывал, но сел и подсчитал все, понял что по итогу я все равно потерял больше.
Никто там не плюсует, это миф.
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