Тонали сделал 4 ставки на «Ньюкасл» после перехода из «Милана», в том числе – на победу над «Ман Сити» (The Mirror)
Стали известны подробности новой дисквалификации Сандро Тонали за ставки на футбол.
Ранее FA дисквалифицировала игрока «Ньюкасла» на два месяца условно за 50 нарушений регламента о ставках в период с 12 августа по 12 октября 2023-го – после перехода из «Милана» в летнее трансферное окно.
По данным The Mirror, Тонали сделал четыре ставки на «Ньюкасл» – каждая в среднем по 10 тысяч евро. Он в том числе поставил на победу «Ньюкасла» над «Ман Сити» 27 сентября с коэффициентом 2.75. Его команда победила со счетом 1:0.
Также Тонали делал ставки на победу «Ньюкасла» над «Брайтоном» (1:3), «Бернли» (2:0) и «Брентфордом» (1:0).
Помимо этих матчей, футболист сделал еще 46 ставок на АПЛ через букмекерские конторы за пределами Великобритании.
В FA отметили, что Тонали избежал серьезного наказания, поскольку ставил исключительно на победу своего клуба. Он «не руководствовался финансовыми соображениями и не пытался обогатиться», а также признал, что «зарабатывает значительные деньги» в «Ньюкасле».
Тонали признался FA, что не был полностью осведомлен о правилах английского футбола с ставках, он знал, что ему нельзя заключать пари.
Итальянец отбывает 10-месячную дисквалификацию за ставки на матчи «Милана». Его отстранение заканчивается 27 августа.
Сумасшедшая Лига конференций: 11 голов в двух полуфиналах, «Вилла» пропустила четыре, все расклады – с ног на голову
Но Тонали респект хотя бы за то, что ставит на свои команды ))
А вот если бы ставил на соперников, и Ньюкасл проигравал, вот тут другое дело.
или по вашей логике, если человек сидит за убийство, то за другие убийства ему новый срок не положен, ведь он уже и так сидит?
Пробовал ставить, увидел как это работает, как затягивает.
Хватило сил и воли бросить. Относительно немного спустил еще.
Мой совет всем кто ставит - удаляйте приложухи буковские. Это зло.
Но лучше конечно и не пробовать даже, особенно азартным людям.
До 15000 рублей Новым клиентам без депозита!
Тонали ради 15 000 рублей без депозита в авантюру ввязался, теперь расхлёбывает)
А так у них слишком много инсайдерской информации, которую могут использовать
Чтобы нормально поднять бабла опции 2: чуть-чуть кидать на экспресс, то есть чтоб сошлись в правильную комбинацию довольное значительное число событий, что математически не особо реально. И в большинстве случаев экспрессы будут сгорать.
Или зарядить котлету на одно событие, что как бы 50/50 в лучшем случае.
Так или иначе, даже если что-то выигрывать, в общей сложности ты все равно в минусе.
Я довольно часто кстати выигрывал, но сел и подсчитал все, понял что по итогу я все равно потерял больше.
Никто там не плюсует, это миф.