Суд оставил в силе решение ЕРАИ по отключению «1хСтавки» от информационной системы регулятора

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Московский арбитражный суд отклонил требование букмекерской компании «1хСтавка» признать незаконным отключение от информационной системы ЕРАИ.

«Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью», – уточняется в карточке дела.

Букмекер прекратил прием ставок в январе 2023 года. «1хСтавка» проигнорировала требование ЕРАИ предоставить ряд технической информации, в связи с чем букмекера отключили от ЕЦУПИСа и информационной системы регулятора.

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