Ислам Махачев сообщил, что 8 июня подерется с Джастином Гейджи

Ислам Махачев назвал имя бойца, с которым проведет следующий поединок.

«8 июня подерусь с Гейджи, в ноябре на Мэдисон-сквер-гарден – с победителем боя между и . Февраль-2025 – готов сразиться с кем угодно. Иншаллах», – написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе .

Махачев (25-1) в последний раз дрался в октябре, когда нокаутировал в главном событии UFC 294.

Гейджи (25-4) в июле досрочно победил , завоевав титул BMF.

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