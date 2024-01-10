Ислам Махачев сообщил, что 8 июня подерется с Джастином Гейджи

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев назвал имя бойца, с которым проведет следующий поединок.

«8 июня подерусь с Гейджи, в ноябре на Мэдисон-сквер-гарден – с победителем боя между Чарльзом Оливейрой и Арманом Царукяном. Февраль-2025 – готов сразиться с кем угодно. Иншаллах», – написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Махачев (25-1) в последний раз дрался в октябре, когда нокаутировал Александра Волкановски в главном событии UFC 294.

Гейджи (25-4) в июле досрочно победил Дастина Порье, завоевав титул BMF.

Али Абдель-Азиз: «Махачев хотел выступить в марте, но UFC предложил февраль. Для нас это слишком рано»

Ислам Махачев: «Царукян, Порье, Гейджи, Оливейра – все они хороши. Но никто из них не получит пояс»

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9 комментариев
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2 раунда максимум
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У Джастина получится слишком длинный перерыв между боями. Порье он уработал красиво, но с Махачёвым будет намнооого сложнее. Как говорится, хочешь драться, а будешь бороться)
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Ответ Egorushka56
У Джастина получится слишком длинный перерыв между боями. Порье он уработал красиво, но с Махачёвым будет намнооого сложнее. Как говорится, хочешь драться, а будешь бороться)
Как говорится, хочешь драться, а будешь бороться)
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В точку. Классика)
Вот Конору Макгрегору бы это понимать на тот момент, когда подписывал контракт на бой с Нурмагомедовым)
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Ага, это как Хабиб, щас говорит, в сентябре Порье, потом в декабре с Фергюсоном готов, итог мы знаем) будет вам Ислам после ноября в феврале выходить, держи карман шире) ну и да, с удобным Гейджи где угодно можно, дельфин дело знает, а потом опять в Абу-Даби можно, главное, что кто-то из пары Оливейра/Царукян отвалится) потом, наверное, можно взять Порье или Дариуша, и уйти с 5 защитами, красиво. А какие активные были сказки про полусредний)

P.S. Буду только рад взять свои слова назад, если ошибусь, но чёт пока так все идёт)
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ужасный бой, лучше бы сразился с победителем Царукян / Оливейра и в полусреднем с Эдвардсом. Гейджи явно лишний, 2 раза дрался за пояс и 2 раза был задушен сначала Хабибом во-2 раунде, прыгнув сам в треуголиник а потом радостно улыбаясь поражению, потом и вовсе отдал шею в первом раунде Оливейре, в бою с Исламом бой закончится в первый же тейкдаун
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Еще один удобный ударник. По стопам Хабиба
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Ответ anton88sokolnikov@mail.ru
С чего ты взяла что будешь драться в ноябре с победителем боя Оливейры и Армана, если тебе тапком по лицу даст Джастин, ты шшшшшапку не имеешь права адивать
Ты сам в это веришь?) Ислам явный фаворит уверенная победа ислама , гейджи до 3 раундов не продержится
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Ответ кракен ночной лиги
Ага, это как Хабиб, щас говорит, в сентябре Порье, потом в декабре с Фергюсоном готов, итог мы знаем) будет вам Ислам после ноября в феврале выходить, держи карман шире) ну и да, с удобным Гейджи где угодно можно, дельфин дело знает, а потом опять в Абу-Даби можно, главное, что кто-то из пары Оливейра/Царукян отвалится) потом, наверное, можно взять Порье или Дариуша, и уйти с 5 защитами, красиво. А какие активные были сказки про полусредний) P.S. Буду только рад взять свои слова назад, если ошибусь, но чёт пока так все идёт)
Так с кем ему еще биться в легком весе ? Ты перечислил почти всех топов легкого веса и все по твоему слово легкая добыча для ислама , не его вина что Ислам на другом уровне , и думаю что в 2025 году он пойдет за поясов в полусреднем весе , но для начала ему нужно защищать свой пояс в легкой весовой что бы не было еще вопросов , мол он не бьется в своей весовой и тд и тп
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