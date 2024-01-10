Ислам Махачев сообщил, что 8 июня подерется с Джастином Гейджи
Ислам Махачев назвал имя бойца, с которым проведет следующий поединок.
«8 июня подерусь с Гейджи, в ноябре на Мэдисон-сквер-гарден – с победителем боя между Чарльзом Оливейрой и Арманом Царукяном. Февраль-2025 – готов сразиться с кем угодно. Иншаллах», – написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Махачев (25-1) в последний раз дрался в октябре, когда нокаутировал Александра Волкановски в главном событии UFC 294.
Гейджи (25-4) в июле досрочно победил Дастина Порье, завоевав титул BMF.
Али Абдель-Азиз: «Махачев хотел выступить в марте, но UFC предложил февраль. Для нас это слишком рано»
Ислам Махачев: «Царукян, Порье, Гейджи, Оливейра – все они хороши. Но никто из них не получит пояс»
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В точку. Классика)
Вот Конору Макгрегору бы это понимать на тот момент, когда подписывал контракт на бой с Нурмагомедовым)
P.S. Буду только рад взять свои слова назад, если ошибусь, но чёт пока так все идёт)