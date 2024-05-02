«Боруссия» осталась наименее вероятным победителем ЛЧ у букмекеров. «Реал» – 1-й с отрывом, «ПСЖ» – 2-й

Букмекеры считают «Реал» фаворитом Лиги чемпионов.

На победу мадридского клуба в турнире можно поставить за 2.20. «ПСЖ», несмотря на поражение от «Боруссии» (0:1) в первом полуфинале, котируется вторым с коэффициентом 4.00.

На титул «Баварии» дают 4.50. «Боруссия» – аутсайдер с коэффициентом 7.00. Перед полуфиналом дортмундцы также шли последними за 8.00.

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