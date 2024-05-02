«Боруссия» осталась наименее вероятным победителем ЛЧ у букмекеров. «Реал» – 1-й с отрывом, «ПСЖ» – 2-й

Теги Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня прогнозы на футбол Ставки

Букмекеры считают «Реал» фаворитом Лиги чемпионов.

На победу мадридского клуба в турнире можно поставить за 2.20. «ПСЖ», несмотря на поражение от «Боруссии» (0:1) в первом полуфинале, котируется вторым с коэффициентом 4.00.

На титул «Баварии» дают 4.50. «Боруссия» – аутсайдер с коэффициентом 7.00. Перед полуфиналом дортмундцы также шли последними за 8.00.

Ставки на Спортсе

Странная серия «Динамо» и «Спартака» на «ВТБ Арене»: все 8 матчей – и до сих пор без ничьих!

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
ПСЖ второй, но Боруссия у тех же буков теперь имеет больше шансов на финал. Как это работает? Я просто не станочник, поэтому нужна помощь
+3
0
+3
Ответ AR Hongover
ПСЖ второй, но Боруссия у тех же буков теперь имеет больше шансов на финал. Как это работает? Я просто не станочник, поэтому нужна помощь
Может иммется ввиду то что если Боруссия с наибольшим шансом пройдёт ПСЖ, то она с наименьшим шансом заберёт ЛЧ против Баварии/ реала, у ПСЖ допустим шанс на проход в финал чуть ниже и если они пройдут то с большим шансом выйграют ЛЧ чем та же боруссия, походу логика такая
+1
0
+1
Да видно, что Реал если Баварию пройдет, то конкурентов по факту нет считай. Не думаю, что ПСЖ или Дортмунд в финале их остановят
0
0
0
Ответ AR Hongover
ПСЖ второй, но Боруссия у тех же буков теперь имеет больше шансов на финал. Как это работает? Я просто не станочник, поэтому нужна помощь
Не больше. 2.2 на БД и 1.7 на ПСЖ в финале
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий