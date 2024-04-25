Жирона – Барселона: прогноз на матч 4 мая 2024, Ла Лига
Дата матча: 4 мая 2024 года
Место проведения: стадион Монтиливи, Жирона
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Прежде чем приступить к прогнозу, давайте рассмотрим основные аспекты и статистику обеих команд:
Жирона:
- В последних 4 матчах дома они добились победы.
- Набрали 71 очко после 33 туров и занимают 3 место в Ла Лиге.
- Лучший бомбардир команды – Артем Довбик с 19 голами в 34 матчах.
- Забили 10 голов за последние 5 игр, а пропустили 7 голов за тот же период.
Барселона:
- В последних 6 матчах они всегда забивали гол.
- Набрали 73 очка после 33 туров и занимают 2 место в Ла Лиге.
- Лучший бомбардир команды – Роберт Левандовски с 20 голами в 43 матчах.
- Забили 11 голов за последние 5 игр, а пропустили 11 голов за тот же период.
Теперь посмотрим на результаты предыдущих встреч между ними и текущую форму обеих команд. За последние 10 игр Барселона не проигрывала в 9 из них против Жироны, что указывает на их доминирование в этом противостоянии.
Теперь касательно прогноза на матч: учитывая домашнее преимущество и отличную форму Жироны на своем поле, есть вероятность, что они смогут забить. Однако, учитывая атакующий потенциал Барселоны и то, что они почти всегда забивают против Жироны, можно ожидать их гол. Таким образом, прогноз на индивидуальный тотал гостей может быть следующим:
Рекомендация: Прогноз на индивидуальный тотал гостей Барселоны: Больше 1.5 голов Коэффициент: 1.85
Этот прогноз основан на том, что Барселона имеет хороший атакующий потенциал и в прошлых матчах часто забивала против Жироны, что делает вероятным их высокий результат в этой игре.
Где смотреть матч Жирона – Барселона
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- Дата проведения
- 4 мая, 19.30, «Монтиливи»