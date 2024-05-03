Беттору не хватило одного очка Эмбиида до выигрыша 118 тысяч долларов

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА Ставки на спорт Джоэл Эмбиид Ставки на баскетбол Ставки на сегодня Ставки

Игрок БК FanDuel остановился в шаге от выигрыша 118 тысяч долларов.

Беттор поставил 450 долларов на матч «Филадельфии» и «Нью-Йорк Никс» (115:118) в плей-офф НБА. Он собрал экспресс из нескольких событий с коэффициентом 262.30.

Единственным несыгравшим событием стала результативность Джоэля Эмбиида – он набрал 39 очков вместо нужных 40.

Потенциальный выигрыш игрока мог составить 118 тысяч долларов.

Ставки на Спортсе

Сумасшедшая Лига конференций: 11 голов в двух полуфиналах, «Вилла» пропустила четыре, все расклады – с ног на голову

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий