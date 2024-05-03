Беттору не хватило одного очка Эмбиида до выигрыша 118 тысяч долларов

Игрок БК FanDuel остановился в шаге от выигрыша 118 тысяч долларов.

Беттор поставил 450 долларов на матч «Филадельфии» и «Нью-Йорк Никс» (115:118) в плей-офф НБА. Он собрал экспресс из нескольких событий с коэффициентом 262.30.

Единственным несыгравшим событием стала результативность Джоэля Эмбиида – он набрал 39 очков вместо нужных 40.

Потенциальный выигрыш игрока мог составить 118 тысяч долларов.

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