Началось голосование за номинантов премии Winline Герои РПЛ

Голосование, определяющее номинантов главной футбольной премии года – Winline Герои РПЛ, открылось на официальной интернет-платформе.

Проголосовать за своего футбольного героя любой желающий может со 2 по 13 мая включительно по ссылке winline-heroes.premierliga.ru.

Премия Winline Герои РПЛ учреждена Премьер-лигой в 2023 году при поддержке компании Winline. По итогам сезона-2023/24 определение лауреатов пройдет во второй раз. Как и в прошлом году, лучших по итогам чемпионата страны будет определять все футбольное сообщество.

Болельщики смогут проголосовать по большинству номинаций. Победители определяются в несколько этапов. Отдать свой голос можно за футболистов, тренеров, комментаторов.

По итогам выбора болельщиков во всех доступных для открытого голосования номинациях будет сформирован список номинантов – по три человека в каждой их них. Исключением станет «Игрок сезона», где в финальный этап выйдут десять футболистов.

Определять победителей в номинациях категории «Спорт», а также обладателя «Приза имени Василий Уткина» будет экспертная комиссия. В нее войдут тренеры и капитаны команд РПЛ, 5 экспертов телеканала «Матч Премьер», 5 легендарных футболистов Лиги, президент РПЛ, президент Winline и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ».

Каждый голос на этапе открытого голосования может стать решающим абсолютно во всех номинациях! Если в финальном этапе по итогам выбора экспертной комиссии футболисты, тренеры или комментаторы наберут равное количество голосов, то преимущество будет на стороне того номинанта, который был выше по итогам голосования болельщиков.

Более подробную информацию о премии и голосовании болельщиков можно найти на официальном сайте премии.