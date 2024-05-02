Тухель стал фаворитом на пост тренера «МЮ», Саутгейт – 2-й, Поттер – 3-й у букмекеров
Букмекеры считают, что Томас Тухель возглавит «МЮ» вместо Эрика тен Хага.
Главный тренер «Баварии» стал котироваться фаворитом на работу в «Юнайтед». На назначение Тухеля можно поставить за 3.50.
Ранее в мюнхенском клубе исключили возможность продолжения работы с тренером.
Вторым у букмекеров идет тренер сборной Англии Гарет Саутгейт (5.50), третьим – Грэм Поттер (6.00).
Кто станет новым тренером «МЮ» по версии букмекеров:
1. Томас Тухель – 3.50
2. Гарет Саутгейт – 5.50
3. Грэм Поттер – 6.00
4. Роберто Де Дзерби – 12.00
5. Зинедин Зидан – 13.00
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