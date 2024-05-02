Тухель стал фаворитом на пост тренера «МЮ», Саутгейт – 2-й, Поттер – 3-й у букмекеров

Букмекеры считают, что Томас Тухель возглавит «МЮ» вместо Эрика тен .

Главный тренер «Баварии» стал котироваться фаворитом на работу в «Юнайтед». На назначение Тухеля можно поставить за 3.50.

Ранее в мюнхенском клубе исключили возможность продолжения работы с тренером.

Вторым у букмекеров идет тренер сборной Англии Гарет Саутгейт (5.50), третьим – (6.00).

Кто станет новым тренером « » по версии букмекеров:

1. – 3.50

2. Гарет Саутгейт – 5.50

3. Грэм Поттер – 6.00

4. Роберто Де Дзерби – 12.00

5. – 13.00

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