Тухель стал фаворитом на пост тренера «МЮ», Саутгейт – 2-й, Поттер – 3-й у букмекеров

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Букмекеры считают, что Томас Тухель возглавит «МЮ» вместо Эрика тен Хага.

Главный тренер «Баварии» стал котироваться фаворитом на работу в «Юнайтед». На назначение Тухеля можно поставить за 3.50.

Ранее в мюнхенском клубе исключили возможность продолжения работы с тренером.

Вторым у букмекеров идет тренер сборной Англии Гарет Саутгейт (5.50), третьим – Грэм Поттер (6.00).

Кто станет новым тренером «МЮ» по версии букмекеров:

1. Томас Тухель – 3.50

2. Гарет Саутгейт – 5.50

3. Грэм Поттер – 6.00

4. Роберто Де Дзерби – 12.00

5. Зинедин Зидан – 13.00

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10 комментариев
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Тен Хаг за 1.10
+14
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+14
Я так понимаю, что вчера было 1 мая, а не 1 апреля, а спорц авторитетно написал, что МЮ не планирует увольнять Тен Хага.
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+1
Тухель еще заявит о себе💪
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Поттер пусть возглавит, вот будет ржака
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Все запомнили Поттера как тренера Челси, но никто не вспомнил как он выстроил Брайтон! И кстати, у кого из тренеров Челси, «получилось» на сегодняшний день, со времен ухода Абрамовича?
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Не надо Тухеля, они же выигрывать начнут, рекорды останутся непобитыми. Лучше уж Саутгейта, так стабильнее
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Ответ Любезный Коссутий
Тен Хаг за 1.10
Может даже за 0.7
+3
-3
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Ответ Любезный Коссутий
Тен Хаг за 1.10
Тоже практически уверен, что как минимум начнем сезон с Тен Хагом у руля. Предпосылок куча - от эпидемии травм, которые якобы не дали Тен Хагу реализовать план, до крупной компенсации за увольнение, что идет вразрез с политикой нового рук-ва по сокращению затрат.
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