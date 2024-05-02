Winline не выплатил клиенту 1 млн рублей, сославшись на ошибку в линии. Суд встал на сторону игрока

Беттор судится с БК Winline из-за невыплаченного выигрыша на сумму 1 018 500 рублей.

Суд первой инстанции встал на сторону букмекера, однако кассационный суд 23 апреля отменил решение и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

«Материалами дела поделился юрист Васильев Святослав Анатольевич.

Игрок выбрал матч Кубка Англии по футболу и поставил 1 455 000 рублей на победу «Бедфонт Спортс» в матче против «Спелторна». Коэффициент пари составил 1.70, и эта ставка выиграла, что должно было принести тогдашнему клиенту Winline общий выигрыш в размере 2 473 500 (чистый выигрыш 1 018 500 рублей).

Однако в Winline выплачивать выигрыш не спешили. В службе поддержки букмекера игроку сообщили, что ставка будет рассчитана в течение 90 дней.

По истечении указанного срока игрок снова обратился в саппорт букмекера, где его настоятельно попросили пройти повторную верификацию, и в рамках проверки беттор отправил различные документы. Среди них селфи с паспортом под разными углами, выписка с банковского счета, ответ от АО «Тинькофф Банк» об открытии счета, ответ от АО «Киви Банк» об открытии кошелька.

Уже после прохождения процедуры верификации игрок узнал, что его выигрышная ставка рассчитана с коэффициентом 1. И на этом этапе букмекер даже не удосужился объяснить, по какой причине был произведен возврат ставки.

Впоследствии выяснилось, что Winline сделал по ставке возврат из-за технической ошибки в линии, в результате чего отображались неверные коэффициенты. При этом кассационный суд так и не увидел ни одного доказательства якобы имевшейся на тот момент технической ошибки.

Более того, представитель букмекера даже не смог назвать «правильный» коэффициент ставки, который должен был быть вместо «неправильной» котировки 1.70.

Можно сказать, что букмекер просто предложил суду поверить на слово. Тем более в правилах приема ставок Winline указано, что компания имеет право аннулировать пари уже после завершения матча, а также не обосновывать игрокам основания аннулирования выигрыша. А истец, между прочим, согласился с такими правилами и условиями в момент регистрации игрового счета.

Но кассационный суд такие доводы букмекера явно не устроили. И теперь дело вновь будет рассмотрено в суде первой инстанции», – сообщает Sportclan.

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