Большинство игроков БЕТСИТИ поставили на победу «Зенита» в матче с ЦСКА

ЦСКА и «Зенит» встретятся в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Клуб из Санкт-Петербурга котируется фаворитом встречи за 2.55. Победа москвичей оценивается в 3.30, на ничью дают 3.10.

На успех «Зенита» поставили 47% бетторов БЕТСИТИ. 35% игроков верят в победу ЦСКА, остальные 18% сделали выбор в пользу ничьей.

Матч пройдет 2 мая и начнется в 19:15 мск.

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