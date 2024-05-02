Большинство игроков БЕТСИТИ поставили на победу «Зенита» в матче с ЦСКА

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ЦСКА и «Зенит» встретятся в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Клуб из Санкт-Петербурга котируется фаворитом встречи за 2.55. Победа москвичей оценивается в 3.30, на ничью дают 3.10.

На успех «Зенита» поставили 47% бетторов БЕТСИТИ. 35% игроков верят в победу ЦСКА, остальные 18% сделали выбор в пользу ничьей.

Матч пройдет 2 мая и начнется в 19:15 мск.

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2 комментария
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Большинство игроков ЦСКА тоже поставили на Зенит
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Вчера была новость, что большинство поставило на Динамо. И?
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